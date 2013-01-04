港报社评: 中国加速复苏,A股熊气可消--信报1月4日

中国A股今天假后开市,由于美国“财政悬崖”问题暂获解决,外围股市普遍攀升,港股继新年首个交易日大幅上扬后,昨天升势持续；加上内地经济显着回暖,复苏有力,预期A股今天会“红盘”高开,标示一个向好发展的一年开始.

过去中国股市表现不振,除与A股市场对交易资产定价效率低下有关外,更大的成因,无疑是股市从高位大幅滑落重创投资者的信心.随着中国证监不断加强打击企业财务信息失真、虚假及欺诈发行上市等行为,改善市场运行秩序,加上今年中国经济回升气势进一步强化,令A股也有持续反弹的基础.

事实上,A股过去跌势凌厉,股份的价值低残.但随着企业盈利恢复,股份的投资价值便有提升空间.据港交所上月的市场报告显示,11月人民币合格境外机构投资者A股交易所买卖基金的平均每日成交金额,按月急升逾25%,反映海外投资者已加强对A股的投资兴趣,春江水暖鸭先知.

换届政府顺利掌政,既消除了之前变局不确定性的市场忧虑,且以城镇化作为扩大内需的发展基础,同时改革收入分配结构,令投资和消费蕴含可观的增长空间.目前,A股市盈率仅十倍左右,只要经济处于上升周期,便足以支持企业利润增长,相信市盈率还有很大上升空间,难怪不少投资机构估计,内地A股今年大有机会“跑赢”环球股市. 外围方面,美国经济也呈现持续复苏之象,“财政堕崖”的威胁暂时消除,纾缓了市场对美国经济受到重创的担忧.由于美国政府当前已触及举债上限的164,000亿美元,白宫与国会即将就债务上限讨论,两党争拗再起,无疑为环球金融市场注入波动风险,但今年中国加强消费拉动增长的政策,可望弱化外部需求对复苏的影响. 整体来看,A股经过多年熊市,如今能否转势回升,除了取决于中国经济持续复苏的基础外,更需要投资者回复信心.但无论如何,2013年中国进入新的政治周期,换届政府推动新型城镇化、收入分配结构改革；加上资本再度持续流入、证监会积极优化市场运行秩序等,无疑为A股提供了系统性上升的机会. (A02)