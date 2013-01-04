更正:-美国个股: FTC终结谷歌操控搜寻结果调查案,认为并无违法

(内文第二段"...自家产品将停止"剔除"来自对手网站的评论及其他资讯"译文有误,更正为"将停止"抓取"对手网站的评论及其他数据用于自己的产品")

路透华盛顿1月3日 - 针对网路搜寻引擎巨擘谷歌(Google) 涉嫌操控网路搜寻结果,打击对手的指控,美国监管当局已终结相关调查,认为谷歌没有违法行为.这项决定让谷歌对手及批评人士感到失望.

但联邦贸易委员会(FTC)周四表示,谷歌向FTC承诺,将停止"抓取"对手网站的评论及其他数据用于自己的产品,并允许广告主将数据导出,以独立评估广告成效.

谷歌亦同意,当谷歌控告其他企业侵犯标准关键专利(standard essential patents)时,不再提出禁售要求.

但FTC不愿继续追究谷歌操弄搜索结果的指控.一些规模较小的业者指控,在一些商机利益丰富的搜索结果中,例如"旅馆"等关键词,谷歌将自家产品排在前面,将竞争对手放在较低的排名,使客户无法找到.

FTC主席Jon Leibowitz在记者会上表示,FTC已经仔细研究这个问题."即使许多人希望我们提出一个打击搜索不公的大案子,但并没有支持的实际证据."