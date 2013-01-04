更正:-美国个股: FTC终结谷歌操控搜寻结果调查案,认为并无违法

欧洲股市：继续高歌猛进，德股DAX指数逼近纪录高位
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
(内文第二段"...自家产品将停止"剔除"来自对手网站的评论及其他资讯"译文有误,更正为"将停止"抓取"对手网站的评论及其他数据用于自己的产品")
路透华盛顿1月3日 - 针对网路搜寻引擎巨擘谷歌(Google) 涉嫌操控网路搜寻结果,打击对手的指控,美国监管当局已终结相关调查,认为谷歌没有违法行为.这项决定让谷歌对手及批评人士感到失望.
但联邦贸易委员会(FTC)周四表示,谷歌向FTC承诺,将停止"抓取"对手网站的评论及其他数据用于自己的产品,并允许广告主将数据导出,以独立评估广告成效.
谷歌亦同意,当谷歌控告其他企业侵犯标准关键专利(standard essential patents)时,不再提出禁售要求.
但FTC不愿继续追究谷歌操弄搜索结果的指控.一些规模较小的业者指控,在一些商机利益丰富的搜索结果中,例如"旅馆"等关键词,谷歌将自家产品排在前面,将竞争对手放在较低的排名,使客户无法找到.
FTC主席Jon Leibowitz在记者会上表示,FTC已经仔细研究这个问题."即使许多人希望我们提出一个打击搜索不公的大案子,但并没有支持的实际证据."
FTC以四票对一票通过和解谷歌要求禁售令的专利调查案.FTC以五票对零票,通过结束对谷歌搜索做法的调查.(完) (编译 蔡美珍; 审校 白云)
泛欧STOXX 600指数升0.5%，报380.4点，为近16个月的最高水平。德国DAX指数升0.4%，报12,256点，距离约两年前触及的纪录高位仅差1.1%。
路透3月30日 - 汤森路透旗下基点援引消息人士报导，日盛国际租赁公司正在筹集一笔32亿台币(1.06亿美元)三年期贷款，距离之前其刚完成的24亿台币联贷案仅仅两个月。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选