香港个股: 碧桂园拟发行7.5亿美元10年期优先票据,息率7.5%

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港1月4日 - 中国房地产商--碧桂园 周五公布,计划发行本金总额7.5亿美元的10年期优先票据,年息率为7.5%.
碧桂园在联交所一份声明中称,是次融资款项净额为7.37亿美元,部分用作赎回到期可换股债券(约9.57亿元人民币),余额用作为现有与新增房地产项目提供资金及作一般公司用途.
"董事会相信,票据发行实为适时补充本集团业务扩充计划所需资金的契机."公告称.
该批优先票据的发行价为本金额的100%,另加应计利息(如有),到期日为2023年1月10日,由碧桂园的 子公司担保人以优先方式担保,并在新加坡上市.
高盛 及摩根大通 为票据发行的联席全球协调人,高盛、摩根大通、中银国际及工银国际并担任联席牵头经办人及账簿管理人.
碧桂园此前公布2012年首三季度净利按年增长34.4%,期内物业销售确认收入均价上升近三成,抵销了交付面积减少对收入的影响.
该股周四收报4.4港元,过去一个月累计升12%.(完)
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(记者 雷美珍; 审校 林高丽)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。