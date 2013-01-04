香港个股: 碧桂园拟发行7.5亿美元10年期优先票据,息率7.5%

路透香港1月4日 - 中国房地产商--碧桂园 周五公布,计划发行本金总额7.5亿美元的10年期优先票据,年息率为7.5%.

碧桂园在联交所一份声明中称,是次融资款项净额为7.37亿美元,部分用作赎回到期可换股债券(约9.57亿元人民币),余额用作为现有与新增房地产项目提供资金及作一般公司用途.

"董事会相信,票据发行实为适时补充本集团业务扩充计划所需资金的契机."公告称.

该批优先票据的发行价为本金额的100%,另加应计利息(如有),到期日为2023年1月10日,由碧桂园的 子公司担保人以优先方式担保,并在新加坡上市.

高盛 及摩根大通 为票据发行的联席全球协调人,高盛、摩根大通、中银国际及工银国际并担任联席牵头经办人及账簿管理人.

碧桂园此前公布2012年首三季度净利按年增长34.4%,期内物业销售确认收入均价上升近三成,抵销了交付面积减少对收入的影响.

该股周四收报4.4港元,过去一个月累计升12%.(完)

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