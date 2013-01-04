港报社评: 施政报告挽民心,要备长短棍--经济日报1月4日

特首梁振英将发表上任后首份施政报告,惟市民对此期望不高,反映主流民意忧虑其施政能力.梁振英要赢回市民信心,须在施政报告中交出实绩,尤其房屋与民生福利问题,既要让市民看到施政愿景,更要有具体路线图.

过去半年政府新班子出现政治判断失误、诚信有亏等问题,折损市民信任,施政报告是重建市民对政府信任、信心的一大关键.

梁振英要赢民心,就要力争对政府有期待、但欠信心的大多数市民.此需要他对症下药,解决市民最关注的问题.昨公布的民调反映,市民最重视房屋与民生福利问题,梁振英应深知这2问题的重要性,因他去年初竞选特首时,就曾藉大打房屋牌与民生牌赢民望

房屋方面,特首要展示清晰蓝图,如房屋问题关键在长远土地供应,故施政报告应阐明本届任期结束时,可增加土地供应的数量与步伐；又如若楼价仍续偏高,将增多少居屋助中产置业等.

要市民对长远房屋蓝图有信心,梁振英就要提出短期落实方法,特别是今年的具体目标,此包括新界东北、洪水桥等新市镇,及填海等规划要如何落实,亦要提出改变闲置政府用地兴建住宅的数量,以及建公屋居屋等目标.

民生福利方面,梁振英要向市民提出可量化的愿景,如在他任期结束时,本港贫穷人口数量或比例将降至甚么水平,又或坚尼系数可减至甚么程度等. 只有在房屋、民生福利上逐点逐点交出成绩,梁振英才可一步一步建立市民信心,打破施政困局.能否进入此良性循环,将端视施政报告中能否交出令市民满意的功课. (A10)