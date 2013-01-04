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市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 09:30 BJT

美国基金: 1月2日当周货币市场基金增加377.8亿美元--ICI

路透1月3日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月2日当周,美国货币市场共同基金总资产增加377.8亿美元,至2.705万亿(兆)美元.

报告称,应税政府货币市场基金资产增加277.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加37.2亿美元,免税基金增加63.2亿美元.

ICI称,1月2日当周面向散户的货币市场基金资产增加138.9亿美元至9,431.2亿美元.其中应税政府货币市场基金资产增加27.6亿美元至2,001.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加79.0亿美元至5,391.2亿美元,免税基金资产增加32.4亿美元至2,038.6亿美元.

报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加238.9亿美元至1.762万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加249.9亿美元至7,270.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少41.8亿美元至9,472.1亿美元.免税基金资产增加30.8亿美元至872.4亿美元.

ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.

参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)

(编译 杜明霞; 审校 白云)

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