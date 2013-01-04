美国基金: 1月2日当周货币市场基金增加377.8亿美元--ICI

ICI称,1月2日当周面向散户的货币市场基金资产增加138.9亿美元至9,431.2亿美元.其中应税政府货币市场基金资产增加27.6亿美元至2,001.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加79.0亿美元至5,391.2亿美元,免税基金资产增加32.4亿美元至2,038.6亿美元.