美国基金: 1月2日当周货币市场基金增加377.8亿美元--ICI

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透1月3日 - 美国投资公司ICI周四公布,截至1月2日当周,美国货币市场共同基金总资产增加377.8亿美元,至2.705万亿(兆)美元.
报告称,应税政府货币市场基金资产增加277.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加37.2亿美元,免税基金增加63.2亿美元.
ICI称,1月2日当周面向散户的货币市场基金资产增加138.9亿美元至9,431.2亿美元.其中应税政府货币市场基金资产增加27.6亿美元至2,001.5亿美元,应税非政府货币市场基金资产增加79.0亿美元至5,391.2亿美元,免税基金资产增加32.4亿美元至2,038.6亿美元.
报告显示,面向机构投资者的货币市场基金资产增加238.9亿美元至1.762万亿美元.其中,应税政府货币市场基金资产增加249.9亿美元至7,270.6亿美元.应税非政府货币市场基金资产减少41.8亿美元至9,472.1亿美元.免税基金资产增加30.8亿美元至872.4亿美元.
ICI每周例行向美国联邦储备理事会(FED)报告货币市场基金资产状况.数据可能会修正.
参看相关细节,可点选ICI网站,网址为(www.ici.org)(完)
(编译 杜明霞; 审校 白云)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。