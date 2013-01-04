港报社评: 做好失业综援监管胜设限--星岛日报1月4日

究竟失业援助应否设立期限,除了参考外国经验,还要因应实际情况决定.一个考虑要点,是分清楚找不到工作的综援人士类别,有的是因为本身已经养成惰性,也有的却是有意工作却得不到人家聘请.经济有盛衰周期,如果没有足够的就业机会吸纳失业人士,政府中断对他们的援助,恐会引发大量社会问题. 现时本港综援网覆盖甚广,足以应付普通家庭基本生活所需,普通人没有吸毒赌博等坏习惯,应可以有屋住有饭吃.如果为了防止部分失业人士长期依赖综援,设立限期,这个安全网就会开了一个洞,逼使一些始终找不到工作的人沦落街头,甚至铤而走险. 要避免这种副作用,当局不能一斩了事,需要设立配套机制弥补,牵涉的开支.最重要是政治现实,虽然自由党的调查显示80%市民赞成设限,但前提只是滥用综援,没有提出副作用少的替代机制. 减少滥用综援的实际做法,是改善现时社会福利署的把关工作,减少滥用综援的情况.法庭每隔一段时间,就出现隐瞒资产骗领综援的个案,有综援人士隐瞒自己有工作.自由党批评社署的自力更生支援计画监管松懈,计画要找不到工作的人士去担任社区工作,时间少,这些工作大有改进空间,做好了肯定胜过讨论无法达到的设限议题. (A06)