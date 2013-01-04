港报社评: 楼市越升,风险越大--文汇报1月4日

土地注册处资料显示,上月住宅楼宇买卖合约较11月份大幅下跌53.3%.额外印花税加强版和买家印花税推出2个多月后,本港楼市交投大幅滑落,显示措施推出已发挥为楼市降温的效用.不过,楼市交投气氛虽暂趋缓和,但随着热钱流入,本港楼价仍有可能上升.楼市越升,风险越大.当局应密切留意银行提供按揭的风险系数和条件,对资助房屋计划提供90%按揭的银行更应把好关,严格审批申请人士的供楼能力,以免经济下行时供楼人士出现难以负担的情况.

近期楼价并未随着交投减少而下调,相反不少业主采取惜售策略,进一步收紧二手楼宇供应量,令楼价持续高企.当局推出置安心资助房屋计划“绿悠雅苑”后出现抢购潮,反映市民置业难问题仍然存在.此外,全港目前只有约390公顷土地可作住宅发展,估计提供约9.5万个单位,仅能满足未来2至3年的房屋需求.在房屋供应紧张的情况下,本港楼价仍有上升空间.

虽然热钱憧憬本港经济向好,港股资金充裕,但是热钱来去匆匆,股市一旦出现波动,资金随时撤走,增加楼价下行压力.此外,目前外围经济下行风险仍大,美国“财政悬崖”并未根本解决财赤问题,经济增长缓慢,欧洲多国仍未完全走出欧债阴霾,不明朗因素持续困扰欧元区,加上现时息口低无可低,美国联储局已将美国息口和当地失业率及通胀率挂钩,未来加息风险与日俱增.因此,无论政府和市民,都不能低估楼市风险. (A03)