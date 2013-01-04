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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 09:30 BJT

****中国公布经济指标日程预告****

路透北京1月4日 - 以下为中国国家统计局公布宏观经济指标和海关等公布外贸进
出口,以及中国官方及汇丰采购经理人指数(PMI)出炉快讯的日程:
    
    公布日期      经济指标                       数据日期             
    
    1月
    1/4       汇丰服务业PMI                      12月
    1/11      工业品价格指数(PPI)                 12月
              居民消费价格指数(CPI)               12月
    1/18      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:      城镇固定资产投资                    12月
              社会消费品零售总额                   12月
              工业增加值                         12月
              房地产投资和销售情况月度报告          12月
              70个大中城市住宅销售价格月度报告      12月
    1/27      规模以上工业企业利润               1-12月
    
    2月
    2/1       官方制造业PMI                      1月
    2/3       官方非制造业PMI             1月
    2/8       工业品价格指数(PPI)                 1月
              居民消费价格指数(CPI)               1月
    2/22      70个大中城市住宅销售价格月度报告      1月
    
    3月
    3/1       官方制造业PMI                      2月
    3/3       官方非制造业PMI             2月
    3/9       工业品价格指数(PPI)                 2月
              居民消费价格指数(CPI)               2月
              城镇固定资产投资                    2月
              社会消费品零售总额                  2月
              工业增加值                         2月
              房地产投资和销售情况月度报告          2月
    3/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      2月
    3/28      规模以上工业企业利润               1-2月
    
    4月
    4/1       官方制造业PMI                      3月
    4/3       官方非制造业PMI             3月
    4/9       工业品价格指数(PPI)                 3月
              居民消费价格指数(CPI)               3月
    4/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:      城镇固定资产投资                    3月
              社会消费品零售总额                  3月
              工业增加值                         3月
              房地产投资和销售情况月度报告          3月
    4/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      3月
    4/27      规模以上工业企业利润               1-3月
           
    5月
    5/1       官方制造业PMI                      4月
    5/3       官方非制造业PMI             4月
    5/9       工业品价格指数(PPI)                 4月
              居民消费价格指数(CPI)               4月
    5/13      城镇固定资产投资                    4月
              社会消费品零售总额                  4月
              工业增加值                         4月
              房地产投资和销售情况月度报告          4月
    5/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      4月
    5/27      规模以上工业企业利润               1-4月
    
    6月
    6/1       官方制造业PMI                      5月
    6/3       官方非制造业PMI             5月
    6/9       工业品价格指数(PPI)                 5月
              居民消费价格指数(CPI)               5月
              城镇固定资产投资                    5月
              社会消费品零售总额                  5月
              工业增加值                         5月
              房地产投资和销售情况月度报告          5月
    6/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      5月
    6/27      规模以上工业企业利润               1-5月

    7月
    7/1       官方制造业PMI                      6月
    7/3       官方非制造业PMI             6月
    7/9       工业品价格指数(PPI)                 6月
              居民消费价格指数(CPI)               6月
    7/15      国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:      城镇固定资产投资                    6月
              社会消费品零售总额                  6月
              工业增加值                         6月
              房地产投资和销售情况月度报告          6月
    7/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      6月
    7/27      规模以上工业企业利润               1-6月

    8月
    8/1       官方制造业PMI                      7月
    8/3       官方非制造业PMI             7月
    8/9       工业品价格指数(PPI)                 7月
              居民消费价格指数(CPI)               7月
              城镇固定资产投资                    7月
              社会消费品零售总额                  7月
              工业增加值                         7月
              房地产投资和销售情况月度报告          7月
    8/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      7月
    8/27      规模以上工业企业利润               1-7月
    
    9月
    9/1       官方制造业PMI                      8月
    9/3       官方非制造业PMI             8月
    9/9       工业品价格指数(PPI)                 8月
              居民消费价格指数(CPI)               8月
    9/10      城镇固定资产投资                    8月
              社会消费品零售总额                  8月
              工业增加值                         8月
              房地产投资和销售情况月度报告          8月
    9/18      70个大中城市住宅销售价格月度报告      8月
    9/27      规模以上工业企业利润               1-8月
    
    10月
    10/1      官方制造业PMI                      9月
    10/3      官方非制造业PMI             9月
    10/14     工业品价格指数(PPI)                 9月
              居民消费价格指数(CPI)               9月
    10/18     国民经济运行情况新闻发布会   
    其中:      城镇固定资产投资                    9月
              社会消费品零售总额                  9月
              工业增加值                         9月
              房地产投资和销售情况月度报告          9月
    10/22     70个大中城市住宅销售价格月度报告      9月
    10/27     规模以上工业企业利润               1-9月
    
    11月
    11/1      官方制造业PMI                     10月
    11/3      官方非制造业PMI            10月
    11/9      工业品价格指数(PPI)                10月
              居民消费价格指数(CPI)              10月
              城镇固定资产投资                   10月
              社会消费品零售总额                 10月
              工业增加值                        10月
              房地产投资和销售情况月度报告         10月
    11/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告     10月
    11/28     规模以上工业企业利润              1-10月
    
    12月
    12/1      官方制造业PMI                     11月
    12/3      官方非制造业PMI            11月
    12/9      工业品价格指数(PPI)                11月
              居民消费价格指数(CPI)              11月
    12/10     城镇固定资产投资                   11月
              社会消费品零售总额                 11月
              工业增加值                        11月
              房地产投资和销售情况月度报告         11月
    12/18     70个大中城市住宅销售价格月度报告     11月
    12/27     规模以上工业企业利润              1-11月

    注:1.本表中的公布日期为国家统计局初步计划,如有变化将及时更新.
       详情请查看国家统计局网站
       here
      2.年度和季度国民经济运行情况新闻发布会上,国内生产总值将一并公布.(完）

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