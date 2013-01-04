重发-中国公开市场: 一级交易商今日可申报五天期逆回购需求--业内人士

(重发以跟上红条)

路透北京1月4日 - 业内人士周五透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可申报五天期逆回购需求.

中国央行公开市场上周净投放1,170亿元人民币,为2012年全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下,公开市场去年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然已成替代降准功能的利器.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

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