表格: 台湾12月末外汇存底为4,031.69亿美元,较上月增0.55%--央行

路透台北1月4日 - 台湾央行周五公布,12月末外汇存底为4,031.69亿美元,较上月增加22.13亿美元或0.55%,再创历史新高.央行称,主因外汇存底的投资运用收益及欧元等货币对美元升值所致.

若不计黄金的持有存量,台湾的外汇存底居全球第四大--排名在中国、日本以及俄罗斯之后.

央行并表示,12月底外资持有国内股票及债券按当日市价计算及存款合计2,227亿美元,占外汇存底约55%.

依据美国财政部的资料,10月底止台湾是美国国债的第六大持有国家/地区,金额达2,016亿美元,较上月修正后减少1亿美元.来自台湾持有者大宗可能主要来自于台湾央行,以及寿险、银行或企业等.

全球各国持有美国国债金额请点击(www.ustreas.gov/tic/mfh.txt)

以下是外汇存底变化:

外汇存底 较上月变化 外资持有股、债金额 占外汇存底

按市价计算 比例(%)

(亿美元) (%) (亿美元) 2012年 12月底 4,031.69 +0.55 2,227 55 11月底 4,009.56 +0.44 2,187 55 10月底 3,992.16 +0.32 2,045 51

9月底 3,979.54 +0.94 2,161 54

8月底 3,942.26 +0.79 1,998 51

7月底 3,911.08 -0.03 1,937 50

6月底 3,912.35 +0.50 1,968 50

5月底 3,892.75 -1.47 2,011 52

4月底 3,950.72 +0.31 2,122 54

3月底 3,938.71 -0.14 2,196 56

2月底 3,944.26 +1.06 2,217 56

1月底 3,903.04 +1.23 2,050 53

资料来源:台湾央行.(完)