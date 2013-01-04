香港个股: 佳兆业发行5亿美元7年期优先票据,息率10.25%

路透香港1月4日 - 中国房地产商--佳兆业集团控股有限公司 周五公布,计划发行本金总额为5亿美元的7年期优先票据,息率为10.25%.

该公司在联交所一份声明中称,估计是次发行所得款项净额为4.89亿美元,其中90%以上用作全数再融资PAG贷款及人民币债券(本金额20亿元人民币、2014年到期美元结算8.5厘优先有抵押担保债券),余额作一般公司用途.

花旗 、瑞信 、摩根大通 及瑞银 负责是次发行安排.

去年市场流动性收紧,佳兆业于去年5月获PA International Opportunity VI Limited提供一项总额1.2亿美元的可换定期贷款(即PAG贷款),年利率为13.5%;双方并订立认购期权契约,贷方可行使权利间接获取深圳佳兆业环球中心物业部分权益.

香港时间09:51,该股跌1.49%,报2.65港元.(完)

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