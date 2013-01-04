香港个股: 佳兆业发行5亿美元7年期优先票据,息率10.25%

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透香港1月4日 - 中国房地产商--佳兆业集团控股有限公司 周五公布,计划发行本金总额为5亿美元的7年期优先票据,息率为10.25%.
该公司在联交所一份声明中称,估计是次发行所得款项净额为4.89亿美元,其中90%以上用作全数再融资PAG贷款及人民币债券(本金额20亿元人民币、2014年到期美元结算8.5厘优先有抵押担保债券),余额作一般公司用途.
花旗 、瑞信 、摩根大通 及瑞银 负责是次发行安排.
去年市场流动性收紧,佳兆业于去年5月获PA International Opportunity VI Limited提供一项总额1.2亿美元的可换定期贷款(即PAG贷款),年利率为13.5%;双方并订立认购期权契约,贷方可行使权利间接获取深圳佳兆业环球中心物业部分权益.
香港时间09:51,该股跌1.49%,报2.65港元.(完)
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(记者 雷美珍; 审校 黄凯)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。