更新版 1-中国公开市场: 明日或进行五日逆回购,缓解银行补缴存准压力

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路透北京1月4日 - 考虑本周四及周五中国央行公开市场逾千亿元人民币逆回购资金到期,加之明日适逢例行存款准备金清算补缴,为满足机构的资金需求,中国人民银行允许公开市场一级交易商今日申报五天期逆回购需求.

"明天缴准是会交不少的,机构对资金有需求."上海一银行交易员称.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.一般来说,季末等时点存款余额的突击增加,会导致银行5日应缴存的准备金大幅增加.

路透统计数据显示,2013年1月3日至1月4日,共计1,100亿元逆回购资金到期,其中周四(3日)有720亿元28天期逆回购到期,周四(4日)分别有330亿元和50亿元14天期和七天期逆回购资金到期.

若央行明日进行逆回购操作,对于五天期资金定价,上述银行交易员认为,从市场惯例分析,除非资金供大于求的情况比较严重外,资金期限大于隔夜小于七天期的资金一般都是围绕七天期利率水平定价.

因元旦假期换休,中国银行间债市本周六和周日(5日-6日)照常开市.

中国央行公开市场上周净投放1,170亿元人民币,为2012年全年操作画下句号.在稳健货币政策基调下,公开市场去年累计净投放逾1.4万亿.具体操作中,多年来一直使用的主要工具--央票暂别舞台,正/逆回购上位成为主角.值得一提的是,近半年来政策空窗期,逆回购操作渐入佳境,俨然已成替代降准功能的利器.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.(完)

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