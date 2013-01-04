台湾汇市: 台币因外资汇出收跌,下周美元强势能否持续待定

* 美国宽松疑虑令外资汇出 * 下周台币或落后补跌 * 下周交易区间放宽至29.000-29.200 路透台北1月4日 - 台币兑美元 周五收跌3.4分.在美联储会议记录引起市场对 美国持续宽松的疑虑后,美元强势基调令外资部分汇出,尽管出口商仍有抛汇需求,台币升势 已暂告休息.市场预期下周美国能否持续宽松的议题仍将发酵,台币没有理由续强,或在29元 偏弱整理. 汇银人士指出,美国因素引发非美货币走弱,台币跟进偏弱表现,全天多数时间重回29元 之上交易,但因出口商的美元抛盘限制贬幅;然下周如果主要货币再度走弱,台币恐将落后补 跌,主成交区间或再度放宽,重回29.000-29.200的此前大区间整理,待今年经济缓步走出确定 回稳讯号,再做进一步反应. "之前出口商累积一些卖压,所以台币弹不上去,但最终还是会跟上国际脚步."一名外资 银行交易员说. 台币本周累计走升1.1分,约当0.04%;同期间,韩元 则走升0.66%. 不过另名本地交易员表示,台币下周走势仍将陷入胶着,暂时难以看出方向,因今晚美国 非农就业数据预期不会太坏,相关消息面反应并不一致,难以断定下周非美货币是否延续今日 的交易基调,市场或仍倾向观望,于狭幅区间的29元附近交易. 海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场方面,美元/台币各天期换汇点折价幅度已持 续数天收敛,今日一个月期换汇点折价微乎其微,美元回补买盘持续,令一周期转为溢价,显示 海外投资者持续看好美元. 台股加权指数 周五收低0.39%,报7,805.99点;外资及陆资今日在台股卖超62.67 亿台币, 结束此前连续六个交易日买超. 美国联邦储备理事会(FED,美联储)周四公布的12月政策会议记录显示,该央行对进一步 扩大其2.9万亿(兆)美元资产负债表的保留态度增强,这令华尔街感到意外. 大多数新兴亚币周五下滑,因美联储对其强力刺激性货币举措显现担忧,促使投资者削减 亚币看多仓位,不过许多亚币仍有望录得周涨幅. 美元指数 在亚洲交易时 段明显走高,当前仍有约0.46%的涨幅. 今晚美国将公布非农就业数据,下周重要事件及数据包括周一台湾公布12月CPI及进出口 数据;周二美国IBD消费者信心指数;周三美国抵押贷款指数;周四英国央行公布利率决定、欧 洲央行管委会会议随后公布利率决议、美国一周初请失业金人数,及周五美国国际贸易收支 、韩国央行基准利率. 环球汇市新闻请见 环球经济新闻请见 16:00 台币/美元 上日收盘 波动区间 开盘价 成交量 上日 报价 (亿美元) 台北外汇经纪公司 29.125 29.091 28.992-29.125 29.120 8.170 7.86 元太外汇经纪公司 29.010 28.994 28.995-29.048 29.047 3.205 2.91 无本金交割远期外汇(NDF)< 最新报价 上日现货收盘时水准 PNDF> 美元/台币一个月期 -0.030/-0.010 -0.060/-0.045 美元/台币六个月期 -0.275/-0.240 -0.310/-0.290(完)