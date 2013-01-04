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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 10:05 BJT

《汇市简讯》美元/日圆在87.50上方有良好买气

0242GMT

* 美元/日圆在87.50上方有良好需求,此前报87.78

* 美联储宽松预期出现转变,与日本央行极度宽松预期形成对比

* 90.00之前阻力微弱

* 日线相对强弱指标和慢性随机指标高企,但已经维持多日

* 先前87.35附近的阻力位目前充当支撑?(完) (编译 张荻; 审校 张涛)

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