版本:
中国
市场报道 | 2013年 1月 4日 星期五 10:18 BJT

《汇市简讯》美元指数开始形成趋势,下道目标80.88

0144GMT

* 美元指数周三形成偏多的锤型后,美联储会议记录引发美元指数劲升

* 12月高位80.66面临挑战压力,若成功突破,将上看200日均线位置80.88

* 波林格区间扩大暗示波动能够形成趋势

* 五日、10日及20日均线开始形成趋势方向,买盘在80.00支撑位附近

* 技术图表(link.reuters.com/nam94t).(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐