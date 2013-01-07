台湾数据: 12月CPI年增率1.61%,高于市场预期

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因巴拿马型船运价升至逾三年高位
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
路透台北1月7日 - 台湾主计总处周一公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.61%,高于路透调查的成长1.41%,主要因蔬菜价格上涨,且油价仍处于高档.
12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.96%.
以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比(%):
12月 11月
CPI(较上年同期) +1.61 +1.59
路透调查(较上年同期) +1.41 --
CPI(较上月,经季节调整) +0.09 -0.02
核心CPI(较上年同期) +1.09 +0.96
WPI(较上年同期) -3.96 -3.90r
注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)
参看台湾CPI相关新闻,请点选 ;台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
整体乾散货运价指数连续第四日上涨，攀升20点，或1.58%，报1,282点。该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用。
该公司公布，第一季净利下降36.3%，至6.03亿美元，或每股收益0.82美元。上年同期分别为9.46亿美元和1.21美元。总营运收益下跌1.1%，至91.5亿美元。
路透4月12日 - 全球最大矿商必和必拓以弊大于利为理由，拒绝了维权投资者Elliott Advisors提出的计划。该计划要求取消公司双重结构，剥离石油业务并向投资者返还更多现金。