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货币新闻 | 2013年 1月 7日 星期一 08:40 BJT

台湾数据: 12月CPI年增率1.61%,高于市场预期

路透台北1月7日 - 台湾主计总处周一公布,12月消费者物价指数(CPI)较上年同期成长1.61%,高于路透调查的成长1.41%,主要因蔬菜价格上涨,且油价仍处于高档.

12月趸售(批发)物价指数(WPI)较上年同期衰退3.96%.

以下为CPI及WPI的变动情况,单位为百分比(%):

12月 11月

CPI(较上年同期) +1.61 +1.59

路透调查(较上年同期) +1.41 --

CPI(较上月,经季节调整) +0.09 -0.02

核心CPI(较上年同期) +1.09 +0.96

WPI(较上年同期) -3.96 -3.90r

注:r代表修正后数字.台湾的核心CPI表剔除鱼介、蔬果及能源.(完)

参看台湾CPI相关新闻,请点选 ;台湾数据请点选 (记者 高洁如; 审校 林高丽)
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