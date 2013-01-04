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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 10:49 BJT

****《港报快速浏览》--1月4日报摘,社评及财经评论****

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 --------------------------------报纸摘要-------------------------------------
 《香港报摘》--信报                                                          
 《香港报摘》--经济日报                                                      
 《香港报摘》--其他报纸重要消息                                              
 
 ----------------------------------社评--------------------------------------
 港报社评: 施政报告挽民心,要备长短棍--经济日报                               
 港报社评: 做好失业综援监管胜设限--星岛日报                                  
 港报社评: 中国加速复苏,A股熊气可消--信报                                    
 港报社评: 唐梁僭建个人荣辱事小,依法办事一视同仁事大--明报                   
 港报社评: 楼市越升,风险越大--文汇报                                         
 
 ---------------------------------财经评论------------------------------------
 港报财经评论: 股市长钱靠有银士--信报                                        
 港报财经评论: 中港地产股攻略--经济日报                                      
 
 -----------------------------------其他--------------------------------------
 中国报摘                                                                   
 台湾报摘                                                                   
    
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