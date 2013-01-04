《港报快速浏览》--1月4日报摘,社评及财经评论****

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
欲取得相关消息,请在括号内代码按两下滑鼠左键,即可读取所需新闻内容. --------------------------------报纸摘要------------------------------------- 《香港报摘》--信报 《香港报摘》--经济日报 《香港报摘》--其他报纸重要消息 ----------------------------------社评-------------------------------------- 港报社评: 施政报告挽民心,要备长短棍--经济日报 港报社评: 做好失业综援监管胜设限--星岛日报 港报社评: 中国加速复苏,A股熊气可消--信报 港报社评: 唐梁僭建个人荣辱事小,依法办事一视同仁事大--明报 港报社评: 楼市越升,风险越大--文汇报 ---------------------------------财经评论------------------------------------ 港报财经评论: 股市长钱靠有银士--信报 港报财经评论: 中港地产股攻略--经济日报 -----------------------------------其他-------------------------------------- 中国报摘 台湾报摘 如果您在读取查看上述报导时遇到︰"数据无法提供"(Data not available)时,欢迎致电路 透各地服务热线(Help Desk): 亚洲客户服务中心: 0800222090 北京客户服务中心: 108006110050
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。