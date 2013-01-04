港报社评: 唐梁僭建个人荣辱事小,依法办事一视同仁事大--明报1月4日

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
唐英年接受传媒访问,谈及唐宅和梁振英寓所僭建时,言下之意指屋宇署查唐宅僭建,旷日持久,而且有双重标准之嫌；这些说法,涉及屋宇署处理僭建是否依法办事和一视同仁.
屋宇署答覆查询时,交代了刑事调查唐宅僭建的情况；不过,屋宇署应该全面披露调查唐宅和梁宅的进度、交代后续处理程序和事项,让公众判别屋宇署是否有偏私和毋枉毋纵地依法办事,因为前任政务司长或现任特首的个人荣辱,都远远不及执法部门依法办事一视同仁那么重要.
唐英年对传媒谈及屋宇署查唐宅僭建,基本上有2点,一是调查时间长,二是引述专业人士的说法,暗示有双重标准. 唐英年引述有朋友对他说,政府在处理他和梁振英的僭建时,似乎不是一视同仁,并以经常到外地为由,表示要了解一下才能评论,为双重标准的指控留下空间.即使唐英年未明言,但是他认为有双重标准之意,甚为明显,特别是他昨日上午抛出这个说法,结合屋宇署证实刑事调查,事态会否营造了唐英年被秋后算帐的效果,值得注意.无论如何,屋宇署负责执行取缔僭建工作,唐英年这个暗示,实际上矛头直指屋宇署,监于指控性质严重,屋宇署应该开诚布公交代实情,以维护执法机关和扞卫公务员队伍的公信力. 事实胜于雄辩,屋宇署如果依法办事一视同仁,便应让事实说话,拿出证据,这样才可以遏止不尽不实的流言损害政府和公务员的声誉. (A03)
注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场.
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。