港报社评: 唐梁僭建个人荣辱事小,依法办事一视同仁事大--明报1月4日

屋宇署答覆查询时,交代了刑事调查唐宅僭建的情况；不过,屋宇署应该全面披露调查唐宅和梁宅的进度、交代后续处理程序和事项,让公众判别屋宇署是否有偏私和毋枉毋纵地依法办事,因为前任政务司长或现任特首的个人荣辱,都远远不及执法部门依法办事一视同仁那么重要.

唐英年对传媒谈及屋宇署查唐宅僭建,基本上有2点,一是调查时间长,二是引述专业人士的说法,暗示有双重标准. 唐英年引述有朋友对他说,政府在处理他和梁振英的僭建时,似乎不是一视同仁,并以经常到外地为由,表示要了解一下才能评论,为双重标准的指控留下空间.即使唐英年未明言,但是他认为有双重标准之意,甚为明显,特别是他昨日上午抛出这个说法,结合屋宇署证实刑事调查,事态会否营造了唐英年被秋后算帐的效果,值得注意.无论如何,屋宇署负责执行取缔僭建工作,唐英年这个暗示,实际上矛头直指屋宇署,监于指控性质严重,屋宇署应该开诚布公交代实情,以维护执法机关和扞卫公务员队伍的公信力. 事实胜于雄辩,屋宇署如果依法办事一视同仁,便应让事实说话,拿出证据,这样才可以遏止不尽不实的流言损害政府和公务员的声誉. (A03)