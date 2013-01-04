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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 17:06 BJT

法国数据: 12月PMI终值为45.2,预示服务业萎缩速度快于预期

新业务指数也意外下滑,跌至43.1的2009年3月以来最低.

12月综合PMI从前一月的44.3小升至44.6,受助于制造业降幅放缓.

但2012年第四季的综合PMI均值仍为近四年最低.

"12月PMI数据表明法国服务业以弱势结束2012年,新业务加速下滑尤其令人担忧,"Markit高级分析师Jack Kennedy表示.

"将第四季的制造业和服务业数据结合起来看,经济活动的表现为2009年第一季以来最弱,"他表示.(完) (编译 丁琦; 审校 王洋)

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