法国数据: 12月PMI终值为45.2,预示服务业萎缩速度快于预期

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
新业务指数也意外下滑,跌至43.1的2009年3月以来最低.
12月综合PMI从前一月的44.3小升至44.6,受助于制造业降幅放缓.
但2012年第四季的综合PMI均值仍为近四年最低.
"12月PMI数据表明法国服务业以弱势结束2012年,新业务加速下滑尤其令人担忧,"Markit高级分析师Jack Kennedy表示.
"将第四季的制造业和服务业数据结合起来看,经济活动的表现为2009年第一季以来最弱,"他表示.(完) (编译 丁琦; 审校 王洋)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。