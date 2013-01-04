欧元区数据: 12月Markit综合PMI终值显示经济最糟阶段或已过去

尽管仍未突破50的荣枯分水岭,但12月数值已创下去年3月以来最高.

"数据至少暗示最低潮已经过去,欧元区今年有望恢复成长,"Markit首席分析师威廉姆森表示.

"区内前四大经济体的调查数值都上升至数月高点,显示法国、意大利和西班牙的萎缩速度减缓,而德国则回稳."

不过,未来几个月内前景依旧非常不明确.

综合PMI中的新订单分项指数持稳于45.0,暗示1月数据的上升幅度有限.

服务业PMI展示出较为乐观的气氛,欧元区12月服务业PMI升至五个月高点47.8,持平于初值,且高于上月的46.7.(完)