欧元区数据: 12月Markit综合PMI终值显示经济最糟阶段或已过去

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
尽管仍未突破50的荣枯分水岭,但12月数值已创下去年3月以来最高.
"数据至少暗示最低潮已经过去,欧元区今年有望恢复成长,"Markit首席分析师威廉姆森表示.
"区内前四大经济体的调查数值都上升至数月高点,显示法国、意大利和西班牙的萎缩速度减缓,而德国则回稳."
不过,未来几个月内前景依旧非常不明确.
综合PMI中的新订单分项指数持稳于45.0,暗示1月数据的上升幅度有限.
服务业PMI展示出较为乐观的气氛,欧元区12月服务业PMI升至五个月高点47.8,持平于初值,且高于上月的46.7.(完)
如欲参考原文报导,请点选 (编译 沈以文; 审校 王洋)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。