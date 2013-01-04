英国数据: 12月服务业活动两年来首现萎缩,显示经济重又下滑

Markit称,该数据连同本周稍早出炉的制造业和建筑业数据,暗示英国经济在2012年第四季度可能下滑了0.2%,跌幅稍大于多数其他非官方预估.

"两年来服务业活动首次下滑,提升了英国经济可能重回衰退的可能性,"Markit首席分析师Chris Williamson说.

如果自金融危机以来第二次摆脱衰退后仅仅三个月,GDP再度下滑,那么将给英国财政大臣欧思邦造成打击.此外,这还将提升英国央行重启刺激计划的可能性.

这是服务业PMI自2010年12月来首次跌至荣枯分水岭50的下方.

服务业新业务指数自49.6下滑至49.4,为2010年12月来最低.

综合PMI自11月的50.1下滑至49.9.Markit称,若将第四季均值作整体来看,则为三年半最低.(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)