英国数据: 12月服务业活动两年来首现萎缩,显示经济重又下滑

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
Markit称,该数据连同本周稍早出炉的制造业和建筑业数据,暗示英国经济在2012年第四季度可能下滑了0.2%,跌幅稍大于多数其他非官方预估.
"两年来服务业活动首次下滑,提升了英国经济可能重回衰退的可能性,"Markit首席分析师Chris Williamson说.
如果自金融危机以来第二次摆脱衰退后仅仅三个月,GDP再度下滑,那么将给英国财政大臣欧思邦造成打击.此外,这还将提升英国央行重启刺激计划的可能性.
这是服务业PMI自2010年12月来首次跌至荣枯分水岭50的下方.
服务业新业务指数自49.6下滑至49.4,为2010年12月来最低.
综合PMI自11月的50.1下滑至49.9.Markit称,若将第四季均值作整体来看,则为三年半最低.(完) (编译 侯向明; 审校 田建华)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。