德国数据: 12月综合PMI升至50.3,民间行业八个月来首度扩张

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
这样的数据进一步表明,对德国经济的信心变得乐观.近期数据已经显示,德国企业信心改善,分析师看法更为乐观,失业率仍接近两德统一后的低点,工业订单跳涨,然而产出和消费者信心有所下降.
服务业活动扩张速度为4月以来最快,服务业PMI在12月升至52.0,前月为49.7.不过,目前水仍低于长期平均值52.9,这是欧元区危机对德国产生影响的迹象.
"德国服务业重回增长帮助民间产业在12月重新进入扩张,尽管同月的制造业产出出现下滑,"Markit资深经济分析师Tim Moore说.
人员增长速度为8月以来最快,服务产业增聘员工表明企业活动增加且企业有长期扩张计划.
服务行业企业预期分项指数从前月的45.4跳升至50.1,为8月以来最高水平.(完)
(编译 郑茵 审校 高琦)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。