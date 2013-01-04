德国数据: 12月综合PMI升至50.3,民间行业八个月来首度扩张

这样的数据进一步表明,对德国经济的信心变得乐观.近期数据已经显示,德国企业信心改善,分析师看法更为乐观,失业率仍接近两德统一后的低点,工业订单跳涨,然而产出和消费者信心有所下降.

服务业活动扩张速度为4月以来最快,服务业PMI在12月升至52.0,前月为49.7.不过,目前水仍低于长期平均值52.9,这是欧元区危机对德国产生影响的迹象.

"德国服务业重回增长帮助民间产业在12月重新进入扩张,尽管同月的制造业产出出现下滑,"Markit资深经济分析师Tim Moore说.

人员增长速度为8月以来最快,服务产业增聘员工表明企业活动增加且企业有长期扩张计划.

服务行业企业预期分项指数从前月的45.4跳升至50.1,为8月以来最高水平.(完)