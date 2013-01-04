表格: 英国11月消费者信贷较前月增加1亿英镑,预估为减少1亿英镑

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
11月 10月 预估
抵押贷款批准件数 54,036* 53,071 (52,982) 53,800
以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):
11月 10月 预估
总净贷款 -0.1 -0.2 (-0.3) --
房屋抵押贷款 -0.2 0.1 (0.2) 0.5
消费者信贷 0.1 -0.3 (-0.5) -0.1
货币供应量数据表格(%,括号内数字为初值):
11月 10月
M4 较上月 -0.2** 0.2 (0.2)
M4 较上年同期 -2.8 -3.1 (-3.2)
* 抵押贷款批准件数为2012年1月来最高.
** M4货币供给量创2012年6月来最大按月降幅.(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。