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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 18:01 BJT

表格: 英国11月消费者信贷较前月增加1亿英镑,预估为减少1亿英镑

11月 10月 预估

抵押贷款批准件数 54,036* 53,071 (52,982) 53,800

以下为消费者信贷当月变动数据(括号内数据为初值,单位为10亿英镑):

11月 10月 预估

总净贷款 -0.1 -0.2 (-0.3) --

房屋抵押贷款 -0.2 0.1 (0.2) 0.5

消费者信贷 0.1 -0.3 (-0.5) -0.1

货币供应量数据表格(%,括号内数字为初值):

11月 10月

M4 较上月 -0.2** 0.2 (0.2)

M4 较上年同期 -2.8 -3.1 (-3.2)

* 抵押贷款批准件数为2012年1月来最高.

** M4货币供给量创2012年6月来最大按月降幅.(完) (编译 侯向明; 审校 王洋)

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