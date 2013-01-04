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货币新闻 | 2013年 1月 4日 星期五 17:12 BJT

表格: LME金属库存最新变化--1月4日

路透伦敦1月4日 - 伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
    
    品种         最新库存           变动
     铜           320,225           +225
     锡            12,655            -20
     铅           312,625         -1,925
     锌         1,215,325         -2,725
     铝         5,217,250         +4,750
     镍           141,672            -36
   铝合金          87,740           持平
   NASAAC         147,180           持平
 
    *NASAAC为北美特种铝合金.(完)
      
     LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>

              
    贵金属报导    基本金属报导    
    全球金市      COMEX金持仓  
    伦敦金定盘  COMEX铜持仓  
    现货金           现货银             
    现货铂金         现货钯金           
    金属期市      LME库存变化    

 (编译 李春喜; 审校 艾茂林)

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