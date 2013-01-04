汽车产业: 今年中国车市增速料为个位数,日系品牌恐难有上佳表现

2012年1-11月中国整体汽车销售较上年同期成长4%.12月通常是销售旺季,因此分析师预期2012年全年汽车成长率可能在5-6%左右.

2009年和2010年在政府激励措施的带动下,市场分别成长46%和32%,政府的激励措施已在2010年底到期.2011年成长率急剧降至仅仅2.5%.

而地方政府采取更多措施限制汽车销售,以助纾缓交通阻塞恶化,可能重压整体市场,令日本汽车制造商的低迷表现雪上加霜.

目前为止,北京、广州、上海和贵阳已降低牌照发牌数.广州在8月采取这项措施,将使每年汽车销售减少三分之一.

"即使是像贵阳那样的小城市都采取这样的行动,因此其他都市早晚跟进也不令人讶异."行业顾问公司LMC Automotive亚太主管John Zeng表示.

尽管遭遇一些阻力,Zeng预期2013年乘用车销售将成长10.2%,略高于2012年11月底止的约成长7%.他表示,如非日本车厂的处境,市场成长率可能达13%.

乐观的人认为,除了经济复苏和内陆城市受到压抑的汽车需求释出外,中国新领导层可能采取刺激措施来提振国内消费,那将有助促进汽车需求.

"如此乐观是有原因的.无论市场今年表现如何,我都预期(2013年)会比这高出3-5%."Booz & Co.高级顾问Bill Russo称.(完) (编译 李爽/张若琪; 审校 王洋)