新债招标: 台湾15年102/1期公债得标利率为1.488%,创历史新低

路透台北1月4日 - 台湾央行周五表示,财政部委托标售的15年期公债102/1 得标利率为1.488%,略高于市场预期,但创该年期券标售纪录新低.

先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.45-1.475%间,最低预估在1.40%,最高在1.50%.

交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额542亿台币,投标倍数为1.36倍,低于上次20年期公债101/7R的1.73倍.

各行业的得标比重方面,银行得标比重54.12%、证券业13.25%、保险业31.25%、票券业1.38%.(完)