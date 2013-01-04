新债招标: 台湾15年102/1期公债得标利率为1.488%,创历史新低

《技术解析》布兰特原油或再次试探55.06美元阻力位
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透台北1月4日 - 台湾央行周五表示,财政部委托标售的15年期公债102/1 得标利率为1.488%,略高于市场预期,但创该年期券标售纪录新低.
先前路透调查显示,本期公债得标利率预估中值在1.45-1.475%间,最低预估在1.40%,最高在1.50%.
交易商竞标部份公告发行额为400亿台币.投标总额542亿台币,投标倍数为1.36倍,低于上次20年期公债101/7R的1.73倍.
各行业的得标比重方面,银行得标比重54.12%、证券业13.25%、保险业31.25%、票券业1.38%.(完)
台湾公债发行相关消息,请点选 (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透新加坡4月6日 - 布兰特原油期货可能再次试探每桶55.06美元的阻力位，因始于3月22日低点49.71美元的上行趋势尚未完成。
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。