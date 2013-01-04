韩国提高援朝预算,朝韩关系或改善

(本文由路透中文网编译提供)

路透首尔1月3日 - 韩国政府数据显示，韩国已提高今年与朝鲜(北韩)相关项目的资金预算，将于2月上任的新总统朴槿惠寻求加强朝韩关系，且朝鲜方面释放正面讯号。

韩国现任总统李明博上台后朝韩关系恶化，李明博大幅削减对朝鲜的援助。

朴槿惠则表态将加强与朝鲜接触，而朝鲜领导人金正恩在新年讲话中亦表示希望改善两国关系。

韩国统一部称，国会已批准今年朝韩合作基金预算提高9.1%，达到1.1万亿韩元（合10.3亿美元）。

金正恩在新年讲话中呼吁“结束国家分裂”、“消除对抗”。政治分析人士则表示，虽然这样的表态值得欢迎，但这本身并不能改善朝韩关系，除非朝鲜放弃核计划。朝鲜以往也曾多次伸出橄榄枝，但后来又恢复战争威胁。

朴槿惠表示将与朝鲜加强接触，但指出朝鲜须放弃核野心。(完)