韩国提高援朝预算,朝韩关系或改善

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
(本文由路透中文网编译提供)
路透首尔1月3日 - 韩国政府数据显示，韩国已提高今年与朝鲜(北韩)相关项目的资金预算，将于2月上任的新总统朴槿惠寻求加强朝韩关系，且朝鲜方面释放正面讯号。
韩国现任总统李明博上台后朝韩关系恶化，李明博大幅削减对朝鲜的援助。
朴槿惠则表态将加强与朝鲜接触，而朝鲜领导人金正恩在新年讲话中亦表示希望改善两国关系。
韩国统一部称，国会已批准今年朝韩合作基金预算提高9.1%，达到1.1万亿韩元（合10.3亿美元）。
金正恩在新年讲话中呼吁“结束国家分裂”、“消除对抗”。政治分析人士则表示，虽然这样的表态值得欢迎，但这本身并不能改善朝韩关系，除非朝鲜放弃核计划。朝鲜以往也曾多次伸出橄榄枝，但后来又恢复战争威胁。
朴槿惠表示将与朝鲜加强接触，但指出朝鲜须放弃核野心。(完)
编译：朱淑珍 发稿：张家伟
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。