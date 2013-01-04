路透基点: 台湾远东机械五年期融资扩大至22亿台币--RLPC

路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾远东机械工业股份有限公司的五年期融资规模已经从20亿台币提高至22亿台币(7,600万美元).

彰化银行和台湾新光商业银行各自承贷2.50亿台币,与最初牵头行永丰银行共同担任牵头行和簿记行.永丰银行承贷10亿台币.

台湾银行、台中商业银行和合作金库以参贷行身份加入,各自承贷1.30亿台币.

大众银行参贷1亿台币.远东国际商业银行、华南银行和兆丰国际商业银行各承贷7,000万台币.

12月12日签约.

该融资包括14.96亿台币定期贷款A部分,以及7.04亿台币循环贷款B部分,后者可按台币或美元拨付.贷款由借款人的董事长提供担保.

贷款A部分息率为较一年期邮政储蓄利率加码146基点,以土地和厂房作为担保;B部分台币息率为较一年期邮政储蓄利率加码166基点,美元息率是六个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点.借款人将支付税款,而且若台湾美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过30基点,还将支付全部超额利率.