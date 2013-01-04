路透基点: 台湾远东机械五年期融资扩大至22亿台币--RLPC

韩国经济：家庭债务上升可能抑制消费--央行
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透香港1月3日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,台湾远东机械工业股份有限公司的五年期融资规模已经从20亿台币提高至22亿台币(7,600万美元).
彰化银行和台湾新光商业银行各自承贷2.50亿台币,与最初牵头行永丰银行共同担任牵头行和簿记行.永丰银行承贷10亿台币.
台湾银行、台中商业银行和合作金库以参贷行身份加入,各自承贷1.30亿台币.
大众银行参贷1亿台币.远东国际商业银行、华南银行和兆丰国际商业银行各承贷7,000万台币.
12月12日签约.
该融资包括14.96亿台币定期贷款A部分,以及7.04亿台币循环贷款B部分,后者可按台币或美元拨付.贷款由借款人的董事长提供担保.
贷款A部分息率为较一年期邮政储蓄利率加码146基点,以土地和厂房作为担保;B部分台币息率为较一年期邮政储蓄利率加码166基点,美元息率是六个月美元伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码200基点.借款人将支付税款,而且若台湾美元拆款利率(TAIFX)与Libor之间的利差超过30基点,还将支付全部超额利率.
承贷4亿台币或以上的银行获牵头行头衔,及先付费用30个基点.承贷3-3.99亿台币的银行获牵头行头衔,及先付费用20个基点.若贷款A部分动用不足80%,或B部分动用不到50%,银行可获承诺费10个基点.(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
“看看有关家庭财务、福利和其他国内外的相关研究报告，可发现家庭债务或许已在抑制消费，”韩国央行在为国会下属一个委员会的会议准备的声明中说。
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。