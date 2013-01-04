全球市场: 亚股因美联储会议记录而下跌,美元续涨

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
美国财政危机暂解可能给一些亚洲资产带来麻烦,因投资人可能开始将部分资金移出估价已过高的亚洲投资,转投入美国,因寄望美国股市前景转强.
美国原油期货 下跌0.8%至每桶92.17美元;布兰特原油期货 则跌0.7%至111.38美元.
美国2月期金 周五下滑逾1%至每盎司约1,645美元,现货金 亦下跌1%至1,645美元附近,拖累现货银 挫低逾2%至29.48美元.
尽管股市回落,亚洲信贷市场人气仍乐观,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差 缩窄2个基点.(完) (编译/审校 戴素萍/许娜/张明钧/龚芳/张若琪/李春喜/蔡美珍/程琳)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。