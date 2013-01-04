全球市场: 亚股因美联储会议记录而下跌,美元续涨

美国财政危机暂解可能给一些亚洲资产带来麻烦,因投资人可能开始将部分资金移出估价已过高的亚洲投资,转投入美国,因寄望美国股市前景转强.

美国原油期货 下跌0.8%至每桶92.17美元;布兰特原油期货 则跌0.7%至111.38美元.

美国2月期金 周五下滑逾1%至每盎司约1,645美元,现货金 亦下跌1%至1,645美元附近,拖累现货银 挫低逾2%至29.48美元.

尽管股市回落,亚洲信贷市场人气仍乐观,iTraxx日本以外亚洲投资级指数利差 缩窄2个基点.(完) (编译/审校 戴素萍/许娜/张明钧/龚芳/张若琪/李春喜/蔡美珍/程琳)