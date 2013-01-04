中国房地产: 12月百城住宅均价同比转跌为升,环比七连涨--中指院

路透北京1月4日 - 中国房地产市场去年年末现明显暖意.中国指数研究院最新公布数据显示,12月百城新建住宅均价同比结束连续八个月的下跌,环比则七连涨;同时城市间分化加剧,北京、上海等十大城市均价涨幅远超百城均值.

中指院报告称,12月全国100个城市新建住宅平均价格环比涨0.23%,涨幅略收窄,环比上涨城市个数较上月减少3个;同比则结束八连跌,微涨0.03%.

中指院称,2012年岁末之际,多数房企在顺利完成全年销售目标后开始着眼于新年,当月推盘力度有所减少,定价方面也以稳为主,上调和下调价格的企业更为少见.另一方面,冬季来临后,北方多数城市的楼盘建设和推广活动进入季节性低点,中央经济工作会议强调继续坚持房地产调控也缓解了价格向上动力.

"展望2013年,在经济企稳向好、政策继续保持现有力度的前提下,房地产业有望延续2012年的企稳向好局面."中指院在报告中称.

该机构指出,2013年不同区域和城市的分化继续加剧,少数供应不足的城市价格上涨压力较大,但前两年大批新开工项目的去库存并未结束,全国价格普遍大幅反弹的可能性不大.

路透在12月调查15家机构的结果显示,全部受访者认为2013年全国住宅均价上涨,其中半数预计均价涨幅超过7%,最低的涨幅预估为2%.

中指院报告称,从十大城市新房和二手房价格来看,其涨幅略高于百城平均水平,表明2012年的市场回暖和价格上涨主要集中在少数热点城市,不同城市的分化较为明显.

12月十大城市住宅均价环比涨0.45%,同比上升1.06%,均高于百城的平均涨幅.