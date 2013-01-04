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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 11:56 BJT

《汇市简讯》FED会议记录应不致影响澳洲央行调整利率时机

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最初的反应有时未必是对的.美国联邦储备理事会(FED,美联储)12月11-12日会议记录公布后,市场反映澳洲央行在2月5日会议的降息机率由51%降至45%,市场很快就认为,美联储会议记录内容变得更加趋向收紧政策,对联邦基金利率有直接影响,连带影响到澳洲利率.

但美联储内部对于量化宽松的分歧看法益发明显,应该不会影响到联邦基金利率展望,因为美联储已经具体提出调整联邦基金利率0-0.25%区间的失业率及通货膨胀率门槛,而目前距离这些门槛仍然很远.美联储的12月会议新闻稿请点选(link.reuters.com/guh64t)

量化宽松是美联储达成目标的一个手段,不是最后结尾.这也不应该影响到下次澳洲央行调整利率的时机.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)

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