《汇市简讯》FED会议记录应不致影响澳洲央行调整利率时机

澳洲经济指标总览--4月6日
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
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最初的反应有时未必是对的.美国联邦储备理事会(FED,美联储)12月11-12日会议记录公布后,市场反映澳洲央行在2月5日会议的降息机率由51%降至45%,市场很快就认为,美联储会议记录内容变得更加趋向收紧政策,对联邦基金利率有直接影响,连带影响到澳洲利率.
但美联储内部对于量化宽松的分歧看法益发明显,应该不会影响到联邦基金利率展望,因为美联储已经具体提出调整联邦基金利率0-0.25%区间的失业率及通货膨胀率门槛,而目前距离这些门槛仍然很远.美联储的12月会议新闻稿请点选(link.reuters.com/guh64t)
量化宽松是美联储达成目标的一个手段,不是最后结尾.这也不应该影响到下次澳洲央行调整利率的时机.(完) (编译 蔡美珍; 审校 张若琪)
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 5月4日 商品及服务收支(亿澳元) 2月 顺差35.74 顺差13.02 出口(较前月) +1% -3.0% 进口(较前月) -5% +4.0% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。