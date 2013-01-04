《汇市简讯》FED会议记录应不致影响澳洲央行调整利率时机

最初的反应有时未必是对的.美国联邦储备理事会(FED,美联储)12月11-12日会议记录公布后,市场反映澳洲央行在2月5日会议的降息机率由51%降至45%,市场很快就认为,美联储会议记录内容变得更加趋向收紧政策,对联邦基金利率有直接影响,连带影响到澳洲利率.