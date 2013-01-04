台湾债市: RP利率持稳,料下周区间低位微幅下移

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透台北1月4日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳区间低位.交易员认为,今天展开新的一旬,旬初资金明显转趋宽松,RP利率交投续处区间低位,料下周区间低位将微幅下移.
证券商交易员表示,旬初货币市场资金流动性明显提高,今天完全没感觉到台积电 公司债交割236亿台币有任何影响,加上新台币升值所带来的热钱效应也助长资金偏滥的情势,令RP券源根本不够消化现有需求,料下周起将微幅调降公债及公司债RP利率.
"市场钱很多,大家都要来抢券,当然要反应一下利率!"一券商资金调度人士说.
证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下滑.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,区间高位较上日微幅走低.
交易商表示,下周紧缩因素包括有周一(7日)1,000亿台币央行存单交割及周三(9日)交割400亿台币的15年期102/1公债.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。