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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 11:56 BJT

台湾债市: RP利率持稳,料下周区间低位微幅下移

路透台北1月4日 - 台湾公债10天期附买回(RP)利率周五持稳区间低位.交易员认为,今天展开新的一旬,旬初资金明显转趋宽松,RP利率交投续处区间低位,料下周区间低位将微幅下移.

证券商交易员表示,旬初货币市场资金流动性明显提高,今天完全没感觉到台积电 公司债交割236亿台币有任何影响,加上新台币升值所带来的热钱效应也助长资金偏滥的情势,令RP券源根本不够消化现有需求,料下周起将微幅调降公债及公司债RP利率.

"市场钱很多,大家都要来抢券,当然要反应一下利率!"一券商资金调度人士说.

证券商的公债10天期附买回利率成交区间在0.70-0.71%,区间高位较上日下滑.一个月期公司债RP利率交投区间则在0.80-0.81%,区间高位较上日微幅走低.

交易商表示,下周紧缩因素包括有周一(7日)1,000亿台币央行存单交割及周三(9日)交割400亿台币的15年期102/1公债.(完) (记者 詹静宜; 审校 张喜良)

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