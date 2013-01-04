台湾债市: RP利率持稳,料下周区间低位微幅下移

证券商交易员表示,旬初货币市场资金流动性明显提高,今天完全没感觉到台积电 公司债交割236亿台币有任何影响,加上新台币升值所带来的热钱效应也助长资金偏滥的情势,令RP券源根本不够消化现有需求,料下周起将微幅调降公债及公司债RP利率.