路透基点: 五家银行为香港航空租赁有限公司完成两笔飞机融资案

中国信用债：东北特钢集团称13东特钢MTN2付息存在不确定性
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,五家银行为香港航空租赁有限公司完成两笔飞机融资案,规模合计6,000-8,000万美元左右.
国泰世华银行担任两笔交易的牵头行、簿记行和承销行.兆丰国际商业银行、台新银行、台中商业银行和元大银行参与这两笔融资.
这两笔交易均为七年期有担保分期支付贷款.资金用于购买一架空中客车A320客机.贷款各自利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约360-370个基点,前端费分别为50-100个基点,具体视银行承贷规模而定.
消息人士称,首笔贷款已在2012年底签约并取用.第二笔贷款预计将在2月签约.(完) (编译 洪曦; 审校 程琳)
路透上海4月6日 - 此前连续违约的中国东北特殊钢集团周三晚间公告称，其2013年第二期中期票据--13东特钢MTN2应于下周三（12日）兑付利息，由于公司已于2016年10月10日进入重整程序，本期债券利息偿付存在不确定性。而该期中票去年就已出现付息违约。
路透北京4月6日 - 中国国家主席习近平日前对芬兰进行国事访问。中国官媒新华社周三晚间发布两国建立和推进面向未来的新型合作伙伴关系的联合声明指出，将提升双向投资水平，努力建设积极稳定的营商环境；推动双边贸易平衡增长，并致力于消除各种贸易壁垒和保护知识产权。
路透上海4月6日 - 中国股市沪综指周三收升1.48%。沪深证交所融资融券余额当日增加 52.9亿元人民币；两市两融余额为9,275.2亿元。 据中国证券金融股份有限公司历史数据，2015年6月18日沪深两市两融余额至高点22,728 亿元，当日沪综指收报4,785.356点，2015年6月12日沪综指率先触及该轮牛市行情的高点5, 178.191点。 以下是沪深证交所两融余额近期变化一览（除沪综指，其他单位均为亿元）： 日期 沪市两融余额 深市两融余额 两市余额 两市变动量 当日沪综指收盘 4/5 5,424.8 3,850.4 9,275.2 52.9 3,270.31 3/31 5,393.3 3,829.0 9,222.3 -77.3 3,222.51 3/30 5,436.5 3,863.1 9,299.6 -15.