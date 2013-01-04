路透基点: 五家银行为香港航空租赁有限公司完成两笔飞机融资案

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,五家银行为香港航空租赁有限公司完成两笔飞机融资案,规模合计6,000-8,000万美元左右.

国泰世华银行担任两笔交易的牵头行、簿记行和承销行.兆丰国际商业银行、台新银行、台中商业银行和元大银行参与这两笔融资.

这两笔交易均为七年期有担保分期支付贷款.资金用于购买一架空中客车A320客机.贷款各自利率为较伦敦银行间拆放款利率(LIBOR)加码约360-370个基点,前端费分别为50-100个基点,具体视银行承贷规模而定.