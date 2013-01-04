中国汇市: 人民币早盘窄幅震荡,短期料持稳年内温和升值可能性大

* 人民币即期早盘窄幅震荡,交投清淡

* 中间价小幅低开,未见明显引导信号

* 隔夜欧元兑美元波幅较大

* 人民币短期料持稳,年内温和升值可能性大

路透北京1月4日 - 人民币兑美元即期 周五早盘窄幅震荡.新年首个交易日,人民币中间价随隔夜美元涨势小幅低开,但整体仍保持平稳,汇价成交亦显清淡,波动远不及外盘明显.

交易员认为,新年首日人民币中间价并未体现出明显的引导方向和意图.预计后期受国内外因素支撑,人民币走强的可能性仍然偏大,短期则预计在农历春节(2月10日)之前都会保持相对平稳.

"今天人民币中间价几十个点的跌幅,相对于欧元跌几百个点来说不是很明显."华南一股份行交易员说.

该交易员并表示,新年第一天这么走,可以说在近日欧元跌幅较大的情况下,央行没有明显引导人民币贬值,人民币贬值的预期可以消退.短期看春节前人民币料走稳,市场将更多关注国际市场美元走势.

北京时间12:02,人民币兑美元即期报6.2305元,上日收报6.2303元.今日人民币兑美元中间价 为6.2897元,上日中间价为6.2855元.

隔夜欧元兑美元在尾盘回落1%,报1.3051美元,跌至三周低位,因美联储公布的最新会议记录显示,尽管美联储决定继续执行购债计划,但部分委员认为"在远早于2013年底之前放缓或停止购买资产"将是适当之举.美联储会议记录让原已承压的欧元跌势加速.

上海一大行交易员表示,今天市场还不是很活跃,客盘表现比较安静一些,交易量也和平时差不多.预计今年人民币还是会走升,但幅度不会太大,可能在1%左右,"主要还是看中间价怎么走,不过现在中间价真的不好预测,这也主要取决于监管层的意图了."

中国人民日报海外版周五引述多位专家称,预计人民币汇率2013年仍将保持温和上升趋势,考虑到政经背景,未来人民币升值空间有限,汇率波动弹性有望提高.

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上,美元/人民币一年期品种 最新报在6.3203/46,上日尾盘为6.3170.

北京时间12:07,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期 最新报在6.2125/65元,上一交易日尾盘报6.2090元.