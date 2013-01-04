路透基点: 东莞市轨道交通为R2线完成117亿人民币20年期贷款

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,东莞市轨道交通有限公司为R2线建设工程项目发起的117亿元人民币(18.8亿美元)20年期定期贷款已告完成.
中国农业银行东莞分行、国家开发银行广东分行和中国工商银行东莞分行担任牵头行，各自承贷32亿人民币.
中国建设银行东莞分行(承贷8亿人民币)、中国邮政储蓄银行东莞分行(承贷7亿人民币)、交通银行东莞分行(承贷2亿人民币)、东莞银行(承贷2亿人民币)和东莞农村商业银行(承贷2亿人民币)以一般参贷行身份加入.
一如此前报道,此次贷款利率为中国人行基准利率的100%.根据一位消息人士,五年宽限期之后开始按半年一次分期偿还.
签约仪式已在12月20日进行.
根据该公司网站,目前其负责建设的东莞市轨道交通R2线首期工程37.8公里,总投资概算达180亿元人民币,计划于2015年通车.(完) (编译 洪曦; 审校 程琳)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。