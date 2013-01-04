路透基点: 东莞市轨道交通为R2线完成117亿人民币20年期贷款

路透香港1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,东莞市轨道交通有限公司为R2线建设工程项目发起的117亿元人民币(18.8亿美元)20年期定期贷款已告完成.

中国建设银行东莞分行(承贷8亿人民币)、中国邮政储蓄银行东莞分行(承贷7亿人民币)、交通银行东莞分行(承贷2亿人民币)、东莞银行(承贷2亿人民币)和东莞农村商业银行(承贷2亿人民币)以一般参贷行身份加入.

一如此前报道,此次贷款利率为中国人行基准利率的100%.根据一位消息人士,五年宽限期之后开始按半年一次分期偿还.

签约仪式已在12月20日进行.

根据该公司网站,目前其负责建设的东莞市轨道交通R2线首期工程37.8公里,总投资概算达180亿元人民币,计划于2015年通车.(完) (编译 洪曦; 审校 程琳)