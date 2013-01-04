中国债市动态: 开年首日现券收益率上探,国内外风险情绪抬升后机构谨慎

路透北京1月4日 - 中国银行间债市周五早盘现券收益率上探.市场人士表示,美国财政悬崖风险新年后消退,中国经济亦稳步复苏,风险情绪的抬升大幅推高IRS水平,现券亦未能避免偏弱的开年走势.

不过,市场人士也指出,欧美经济恢复仍存扰动,本周逆回购意外现身也维持着国内流动性宽松预期,故虽然中期略看空债市走势,但是否已开启"小熊"行情,尚待观察,机构心态偏谨慎,交投很清淡.

"财政悬崖利好,受海外影响,IRS上不少,现券相对上得不是很明显,"上海一外资银行交易员称,"基本面肯定有利空,但资金面还是蛮宽松的,商品期货等显示外围的基本面也不是那么给力,看不大清,还是相对偏谨慎."

上海一大型银行交易员亦表示,从目前的影响因素判断,对今年债市看法偏空,市场或完成从去年"小牛"到今年"小熊"行情的轮换;但当前基本面和通胀并未给出方向性的信号,机构心态谨慎,部分执行着持券吃票息的策略,配置行情可望还不可达.

中国人民币七天回购基准利率互换(IRS)报价 周五早盘较周一上涨,涨幅多在5-10个基点(bp)之间.

因元旦假期,中国金融市场1月1日(周二)-1月3日(周四)休市,1月4日(周五)恢复交易.

银行间资金市场周五早盘隔夜和七天期质押式回购利率 大幅下跌.资金面仍延续整体宽裕,而央行公开市场本周意外再次启动逆回购需求申报 ,更令短期流动性宽松的预期进一步巩固.

美国共和党控制的众议院周二以257:167的票数批准一项法案,避免了规模6,000亿美元的自动减支及增税措施.但市场很快就因美联储内部对购债计划的疑虑增加而承压.

最近公布的汇丰及中国官方12月采购经理人指数(PMI)均显示,中国经济仍在稳步复苏.