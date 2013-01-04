离岸人民币: 汇丰中国两年浮息点心债以Shibor减60点定价

路透香港1月4日 - 三位消息人士周五表示,2013年首支浮息点心债--汇丰银行(中国)的两年期债券,最终以三个月上海银行间拆放利率(Shibor)减60个基点(BP)定价,利率较初始指导文件的"Shibor减45点"为低.

消息人士指出,该批点心债发行金额为10亿元人民币,获50组客户、超过30亿元认购,以基金经理及银行认购比率较高.

一不具名的香港证券商人士指出,"汇丰的Name(信用)很好,利率也比先前建行的债券高,市场的兴趣很高."

以昨日三个月SHIBOR利率 3.8996%计算,利率为约3.30%;建行 去年底发行了一期三年期点心债,利率为3.2%.

在认购比例方面,一名消息人士表示,基金经理及避险基金认购50%,银行33%,私人银行16%,企业1%;香港投资人占52%,亚洲其他地区占32%,欧洲及其他地区占16%.

汇丰控股 为主承销商,联席簿计管理人和管理人包括交银香港分行、建银国际、工银亚洲、工银国际、中信证券国际等.

穆迪给予汇丰(中国)"A2"评级,此批点心债尚未有评级.

浮息债在点心债市场并不常见,因离岸殖利率曲线尚在建构,固息债较易被投资人接受.在此之前,汇丰中国于2009年6月发行了一档两年期浮息债,利率为Shibor加38个基点.

2007年7月首次点心债发行以来,香港点心债市场发展快速.根据汤森路透数据,2012年点心债发行总额1,485亿元人民币.