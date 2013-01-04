离岸人民币: 汇丰中国两年浮息点心债以Shibor减60点定价

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透香港1月4日 - 三位消息人士周五表示,2013年首支浮息点心债--汇丰银行(中国)的两年期债券,最终以三个月上海银行间拆放利率(Shibor)减60个基点(BP)定价,利率较初始指导文件的"Shibor减45点"为低.
消息人士指出,该批点心债发行金额为10亿元人民币,获50组客户、超过30亿元认购,以基金经理及银行认购比率较高.
一不具名的香港证券商人士指出,"汇丰的Name(信用)很好,利率也比先前建行的债券高,市场的兴趣很高."
以昨日三个月SHIBOR利率 3.8996%计算,利率为约3.30%;建行 去年底发行了一期三年期点心债,利率为3.2%.
在认购比例方面,一名消息人士表示,基金经理及避险基金认购50%,银行33%,私人银行16%,企业1%;香港投资人占52%,亚洲其他地区占32%,欧洲及其他地区占16%.
汇丰控股 为主承销商,联席簿计管理人和管理人包括交银香港分行、建银国际、工银亚洲、工银国际、中信证券国际等.
穆迪给予汇丰(中国)"A2"评级,此批点心债尚未有评级.
浮息债在点心债市场并不常见,因离岸殖利率曲线尚在建构,固息债较易被投资人接受.在此之前,汇丰中国于2009年6月发行了一档两年期浮息债,利率为Shibor加38个基点.
2007年7月首次点心债发行以来,香港点心债市场发展快速.根据汤森路透数据,2012年点心债发行总额1,485亿元人民币.
根据汤森路透旗下IFR报导,此批债券为汇丰中国2011年获得国家发改委审批的额度.当年发改委共批准10家银行在香港发行250亿元人民币点心债,汇丰中国是最后一家使用额度的银行.(完) (记者 陈敏/李珊珊; 审校 林高丽)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。