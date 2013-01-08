重发-《蛇年展望》台湾股汇市有望随资金行情起舞,经济呈低缓成长

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* 经济温和成长仅3-4%,低于平均

* 资金行情不可忽略

* 股、汇市眉飞色舞

* 债市黯然

记者 高洁如

路透台北1月8日 - 台湾金蛇年经济将呈低缓成长,而在欧美及日本三大经济体相继宽松举措下,资金将持续流入亚洲新兴市场,台湾股、汇市表现有望超越去年,随资金行情起舞.

分析师表示,2013年台湾经济成长率预估在3-4%之间,比起去年官方预估仅有1.13%成长虽加倍,但却不如台湾长年的平均成长率约4.5%.

他们并表示,东北亚区域的日本安倍新内阁上任后提出的财经政策令日圆骤贬,美国、欧元区及日本三大经济体迈入新一轮宽松举措,都让热钱持续流向亚洲,其中台湾更是东北亚区域不可忽略的重心之一.

"相对于总经面的温吞,亚洲资金的流动倒是显得汹涌,尤其是日本新内阁上任,全球三大央行同步量化宽松之下,热钱涌向新兴市场最值得注意."星展银行分析师马铁英说.

她并表示,若以景气循环角度来看,东北亚国家已步入复苏的阶段,星展也看好大中华区股市,以及新、台、港、韩四小龙的汇市.台币汇价方面,星展也预估台币兑美元 汇价上看28台币,较去年底29.136的收市价,升幅达3.9%.

此外,富邦投顾也认为台币汇价具升值压力,尤其是下半年随着景气回温,升值压力甚于去年,估计汇价区间在28.6-29.5,全年均价则在29.2-29.3.

根据路透去年10月间针对20家金融机构调查显示,2013年台湾GDP预估中值在3.6%,大区间估计在2.8-4.5%.台湾官方的GDP预估值在3.15%,通膨率在1.27%.

欲浏览台湾过去三年GDP表现图表,请点选(link.reuters.com/waq55s)

**股市亮眼,有一成上涨空间**

在亚洲受惠热钱流入之下,台股 表现也有望挥别去年黯淡的一年,急起直追.

元大投顾经济研究部主管王诚宏就表示,台股今年的关键在成交量,若是上半年的证所税实施后情况还不差,具有资金实力的中实户可望归队.

"我认为台股今年意外走强的可能性不小,尤其是政府在主导人民币市场上态度积极,可能吸引外资入市."他说.他也认为,今年台股的高点可能分别出现在第一季和第三季,第一季有资金行情挹注,不过证税交易所得税起征点的8,500点是难以越过的"天险".

台湾股市去年第二季受到欧债危机扩散和政府将课征证券交易所得税的影响,在第二季跌落最低点6,857点,最高点则出现在3月的8,171点.

凯基投顾总经理朱晏民则认为,资金向亚洲流入可以预期,而去年东南亚股市表现强劲,今年东北亚的中国股市、台股则有机会.

基本面上,朱晏民说,台湾上市柜公司获利受到去年基期偏低的影响,今年获利年增率有望达28%,较亚洲企业平均的16%高出许多,而上半年台股有望优于下半年.

"企业第二季的获利明显跳升,而且去年基期很低,"他说.

他也认为,台股恐怕难以突破8,500点的心理障碍,8,499点会是今年股市高位,距去年收盘的7,699.5点有10%的上档空间.

类股方面,富邦投顾协理罗玮则表示,预估下半年国际系统风险告终,股市信心好转,今年传统产业如医疗照顾、通路股、服务业的金融股都是焦点所在.

**下半年央行升息机会走高**

蛇年经济成长虽然缓慢,不过景气有望开低走高,下半年起升息的机会将增高.

渣打银行首席经济学家符铭财认为,台湾今年的CPI年增率1.8%,仍然相当逼近2012年的1.93%,这会使得央行在第三季、四季将各升息半码(0.125个百分点).

富邦投顾亦认为,台湾央行在第三季起可能考虑升息举措;星展银行则预估第四季央行将升息半码.(台湾央行的利率预估请见 )

元富投顾许芷雁则认为,台湾央行2013年利率持平的机会高于升息,2014年才有升息机会.

元富投顾对今年GDP预估是3.3%,CPI则为1%.

中国信托银行一位债市交易员表示,上半年央行货币政策按兵不动应是共识,下半年债市的行情就要看货币政策的展望.

"以目前来看,今年通膨率走低,景气复苏,跟去年比起来央行的货币政策是更游刃有余了,"前述交易员说.

目前各大金融机构对今年债市的看法多和去年的走势相似,虽有少数机构预估下半年有升息机会,但仍有不少金融机构认为台湾央行全年维持利率不变的可能性也不小,这也使得公债未有明显方向性走势,全年五年、十年券在20基点的窄幅区间之内游移,走势黏滞.

华南银行一位不愿具名交易员就认为,公债走势应该还是会很平,可能会像2005年一样,当时10年公债殖利率只在1.4-1.5%间整理.