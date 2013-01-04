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债券 | 2013年 1月 4日 星期五 12:44 BJT

路透基点: 台湾银行取得山水米12亿台币三年期循环信用贷款主办权

路透1月4日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,关于稻米业者山水米实业股份有限公司的12亿台币(4,100万美元)三年期循环信用贷款案,台湾银行已经获得主办权.

这笔供再融资使用的循环贷款料将于1月底时推出.

借款人上次是在2010年7月进入市场,当时借入6亿台币的三年期循环贷款,所有资金成本为158.83个基点,利率为较台湾银行两年期定期存款利率加码150.5个基点.该笔交易的最低税前利率为2.6%.(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)

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