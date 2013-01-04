路透基点: 台湾银行取得山水米12亿台币三年期循环信用贷款主办权

借款人上次是在2010年7月进入市场,当时借入6亿台币的三年期循环贷款,所有资金成本为158.83个基点,利率为较台湾银行两年期定期存款利率加码150.5个基点.该笔交易的最低税前利率为2.6%.(完) (编译 张明钧; 审校 高琦)