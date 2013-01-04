澳洲经济指标总览--1月4日

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时 间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 1月8日 商品及服务收支(亿澳元) 10月 逆差20.88 逆差14.20 出口(较前月) 持平 -1% 进口(较前月) +3% -2% 零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 1月9日 (较前月) 10月 持平 +0.5% 就业市场(经季节调整) 1月17日 就业人口(较前月变动,千人) 11月 +13.9 +10.1 全职就业人口(较前月变动,千 -4.2 +18.7 人) 失业率 5.2% 5.4% 就业参与率 65.1% 65.2% 消费者物价指数(CPI) 1月23日 总体CPI(较前季) 第三季 +1.4% +0.5% (较上年同期) +2.0% +1.2% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.7% +0.5% (较上年同期) +2.4% +2.0% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.8% +0.7% (较上年同期) +2.6% +1.9% 国际贸易价格指数 1月31日 进口物价(较前季) 第三季 -2.4% +2.4% 出口物价(较前季) -6.4% +1.0% 国际收支(经季节调整,单位为10亿澳元) 3月5日 经常帐收支 第三季 赤字14.900 赤字12.369 商品与服务贸易收支 逆差4.645 逆差2.114 国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 3月6日 (较前季) 第三季 +0.5% +0.6% (较上年同期) +3.1% +3.7% (完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。