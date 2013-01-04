更新版 1-中国货币市场: 隔夜和七天回购利率大跌,本周逆回购意外现身巩固宽松预期

(新增上海证交所回购利率、回购定盘利率和Shibor报价) 路透上海1月4日 - 中国银行间资金市场周五早盘隔夜和七天期质押式回购利率CNREPO =CFXS大幅下跌.资金面仍延续整体宽裕,而央行公开市场本周意外再次启动逆回购需求申报 ,更令短期流动性宽松的预期进一步巩固. 交易员并指出,明日为例行存款准备金调整日,不少机构因年末存款增长,或会有补缴需 求,不过在公开市场逆回购的支持下,资金平稳的局面短期内应能延续. "市场上还好,(资金)挺宽的,一天(回购利率)下了100多个(基)点,七天也下了50个多个 点,"华东一银行交易员称. 她指出,央行本周选择继续进行逆回购操作,显然有预防例行调准日对资金面冲击的用意 . 考虑本周四及周五中国央行公开市场逾千亿元人民币逆回购资金到期,加之明日适逢例 行存款准备金清算补缴,这一系列动作或对流动性形成冲击,为满足机构对资金需求,中国人 民银行公开市场一级交易商今日可申报五天期逆回购需求. 而因元旦假期为本周二至周四,市场之前曾预期本周公开市场操作或将暂停.因元旦假期 换休,中国银行间债市本周六和周日(5日-6日)照常开市. 银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存 的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.由于商业银行在年末时点突击拉入存款以应对考核 ,届时机构会有很大量的准备金补缴. 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:48 今日(%) 上日(%) 变动(bp) ========================================================== 质押式回购加权平均利率： 其中:隔夜 2.5470 3.8615 -131.45 七天 4.0491 4.5826 -53.35 14天 4.1136 4.5987 -48.51 上海证交所质押式回购利率: 一天 5.1000 3.0050 +209.50 七天 4.2000 2.0000 +220.00 14天 3.8100 3.1100 +70.00 回购定盘利率: 隔夜 2.5592 3.8610 -130.18 七天 4.0800 4.5900 -51.00 14天 4.1600 4.6000 -44.00 Shibor: 隔夜 2.5570 3.8660 -130.90 七天 4.0480 4.5800 -53.20 三个月 3.9000 3.8996 +0.04 ==============================================================(完) (发稿 边竞; 审校 杨淑祯)