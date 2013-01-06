主要国家经济指标预测--1月7日****

路透1月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程: 1月7日(一) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 0800 英国Halifax房价指数(较前月) 12月 持平 +1.0% 英国三个月房价指数(较上年同期) 截至12月 -0.6% -1.3% 0930 欧元区Sentix投资者信心指数 1月 负15 负16.8 1000 欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月) 11月 持平 +0.1% 欧元区PPI(较上年同期) +2.4% +2.6% 1500 美国就业趋势指数 12月 -- 107.8 1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 12月 -- 46.4 经季节调整PMI 49.5 47.5 附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表: 1月4日(五) GMT时间 经济指标/活动 公布时段 现值 预估值 0700 德国零售销售(较上年同期) 11月修正值 +1.2% +0.8% 德国零售销售(较前月) -0.9% -1.2% 0843 意大利Markit/ADACI服务业PMI 12月 45.6 45.0 0848 法国Markit服务业PMI 12月 45.2 46.0 法国Markit综合PMI 44.6 -- 0853 德国Markit服务业PMI 12月 52.0 52.1 0858 欧元区Markit服务业PMI 12月 47.8 47.8 欧元区Markit综合PMI 47.2 47.3 0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 12月 48.9 50.5 0930 英国消费者信贷(亿英镑) 11月 增加1 减少1 英国抵押贷款额(亿英镑) 减少2 增加5 英国抵押贷款批准宗数(千件) 54.036 53.8 英国M4货供额 -0.2% -- 1000 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期) 12月初值 +2.2% +2.1% 1000 意大利CPI(较前月) 12月初值 +0.3% +0.2% 意大利CPI(较上年同期) +2.4% +2.4% 意大利HICP(较前月) +0.3% +0.2% 意大利HICP(较上年同期) +2.6% +2.4% 1330 美国非农就业岗位(万个) 12月 增加15.5 增加15.0 美国民间就业岗位(万个) 增加16.8 增加14.8 美国失业率 7.8% 7.7% 美国平均时薪 +0.3% +0.2% 美国每周平均工时 34.5 34.4 美国制造业就业岗位(万个) 增加2.5 持平 1330 加拿大就业岗位(万个) 12月 增加3.98 增加0.5 加拿大失业率 7.1% 7.3% 加拿大全职就业人数(万人) 增加4.12 -- 加拿大兼职就业人数(万人) 减少0.14 -- 加拿大就业参与率 66.8% -- 1330 加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月) 11月 -0.3% -0.2% 加拿大PPI(较上年同期) -0.5% -- 1500 美国工厂订单 11月 持平 +0.4% 美国耐久财(耐用品)订单 11月修正值 +0.8% -- 美国扣除运输的耐久财订单 +1.6% -- 美国扣除国防的耐久财订单 +0.8% -- 美国扣除飞机的非国防资本财订单 +2.6% -- 1500 美国ISM非制造业指数 12月 56.1 54.2 1530 美国ECRI一周领先指标 12月28日当周 126.4 -- 经济指标预测或公布日程 美国与加拿大 日本与韩国 欧洲 澳洲与新西兰 中国 台湾 已公布经济指标一览 美国 日本 欧洲 韩国 中国 香港 澳洲 台湾 (整理 隋芬/程琳/丁琦)