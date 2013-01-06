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亚洲 | 2013年 1月 7日 星期一 07:19 BJT

****主要国家经济指标预测--1月7日****

路透1月4日 - 以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程:
    
 1月7日(一)
 GMT时间   经济指标/活动                                     公布时段          预估值           前值
 0800      英国Halifax房价指数(较前月)                           12月            持平          +1.0%
           英国三个月房价指数(较上年同期)                    截至12月           -0.6%          -1.3%
 0930      欧元区Sentix投资者信心指数                             1月            负15         负16.8
 1000      欧元区生产者物价指数(PPI)(较上月)                     11月            持平          +0.1%
           欧元区PPI(较上年同期)                                                +2.4%          +2.6%
 1500      美国就业趋势指数                                      12月              --          107.8
 1500      加拿大Ivey采购经理人指数(PMI)                         12月              --           46.4
                    经季节调整PMI                                                49.5           47.5
  
  附:主要国家上日已发布经济指标与预估值对照表:

 1月4日(五)
 GMT时间   经济指标/活动                                      公布时段            现值        预估值
 0700      德国零售销售(较上年同期)                       11月修正值             +1.2%         +0.8%
           德国零售销售(较前月)                                                  -0.9%         -1.2%
 0843      意大利Markit/ADACI服务业PMI                       12月                 45.6          45.0
 0848      法国Markit服务业PMI                               12月                 45.2          46.0
           法国Markit综合PMI                                                      44.6            --
 0853      德国Markit服务业PMI                               12月                 52.0          52.1
 0858      欧元区Markit服务业PMI                             12月                 47.8          47.8
           欧元区Markit综合PMI                                                    47.2          47.3
 0928      英国Markit/CIPS服务业PMI                          12月                 48.9          50.5
 0930      英国消费者信贷(亿英镑)                            11月                增加1         减少1
           英国抵押贷款额(亿英镑)                                                减少2         增加5
           英国抵押贷款批准宗数(千件)                                           54.036          53.8
           英国M4货供额                                                          -0.2%            --
 1000      欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较上年同期)      12月初值              +2.2%         +2.1%
 1000      意大利CPI(较前月)                               12月初值              +0.3%         +0.2%
           意大利CPI(较上年同期)                                                 +2.4%         +2.4%
           意大利HICP(较前月)                                                    +0.3%         +0.2%
           意大利HICP(较上年同期)                                                +2.6%         +2.4%
 1330      美国非农就业岗位(万个)                                 12月        增加15.5      增加15.0
           美国民间就业岗位(万个)                                             增加16.8      增加14.8
           美国失业率                                                             7.8%          7.7%
           美国平均时薪                                                          +0.3%         +0.2%
           美国每周平均工时                                                       34.5          34.4
           美国制造业就业岗位(万个)                                            增加2.5          持平
 1330      加拿大就业岗位(万个)                                   12月        增加3.98       增加0.5
           加拿大失业率                                                           7.1%          7.3%
           加拿大全职就业人数(万人)                                           增加4.12            --
           加拿大兼职就业人数(万人)                                           减少0.14            --
           加拿大就业参与率                                                      66.8%            --
 1330      加拿大生产者物价指数(PPI)(较前月)                      11月           -0.3%         -0.2%
           加拿大PPI(较上年同期)                                                 -0.5%            --
 1500      美国工厂订单                                           11月            持平         +0.4%
           美国耐久财(耐用品)订单                           11月修正值           +0.8%            --
           美国扣除运输的耐久财订单                                              +1.6%            --
           美国扣除国防的耐久财订单                                              +0.8%            --
           美国扣除飞机的非国防资本财订单                                        +2.6%            --
 1500      美国ISM非制造业指数                                    12月            56.1          54.2
 1530      美国ECRI一周领先指标                           12月28日当周           126.4            --
            
     
 经济指标预测或公布日程
    美国与加拿大                         日本与韩国                  
    欧洲                                 澳洲与新西兰                
    中国                                 台湾                        
 
 已公布经济指标一览
    美国                                 日本                        
    欧洲                                 韩国                        
    中国                                 香港                        
    澳洲                                 台湾                        
 
 (整理 隋芬/程琳/丁琦)
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