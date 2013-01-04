韩国个股: 三星今年料将扩大对苹果智能手机销售优势--研究机构

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
(本文由路透中文网编译提供)
记者 Hyunjoo Jin
路透首尔1月4日 - 市场研究机构Strategy Analytics周五对路透表示，得益于广泛的产品种类，三星电子 料将在今年的全球智能手机销售中扩大其对苹果公司 的领先优势。
Strategy Analytics称，为抢占市场份额，苹果瞄准了低端智能手机用户，或将在明年推出体积更小、价格更便宜的“iPhone Mini”。
Strategy Analytics执行主管Neil Mawston在写给路透的电子邮件中称：“由于三星多层次的产品组合，我们预计三星今年将略微扩大对苹果的优势。”
全球智能手机出货量今年将增加27%，达到8.75亿部，增速将逊于去年的41%，因北美、中国、亚洲发达经济体和西欧等很多主要市场的增速放缓。
Strategy Analytics表示，三星智能手机今年的销量料将达到2.9亿部，高于2012年2.15亿部的目标。苹果的智能手机销量今年料将达到1.8亿部，比去年增加33%，略逊于三星35%的增幅。
三星电子2013年的智能手机市场份额将达到33%，高于去年的31%，而苹果的份额将为21%，去年为20%。(完)
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。