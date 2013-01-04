澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元下跌,兑日圆和欧元守住涨幅

"美元兑各种货币差不多都走强."RBC策略师Michael Turner表示.

澳洲联邦银行(CBA)策略施Joseph Capurso称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)的部分成员正重新思考量化宽松的必要性,因其代价很大.

"他们担心金融稳定性和美联储资产负债表的规模,这不是好消息,但美元还是上涨了."他认为下周澳元可能跌至1.0350美元.

澳元的卖压在跌穿关键水准后加速.澳元目前约在1.0345-1.0527美元那波涨势的50%回档位,下道支撑料在上述升势的61.8%回档位1.0414.阻力在1.0484美元.

但铁矿石价格强劲料限制澳元跌幅.

澳元本周迄今约涨0.6%.

技术图形显示,新西兰元呈现超卖,下道目标料为12月31日低点0.8196美元,周三高点0.8397则料为短线阻力.

澳元和新西兰元兑日圆在多年高位附近徘徊.澳元/日圆 日内升0.4%至91.54日圆,距2008年9月以来高位91.77不远.澳元/日圆本周升2.7%,可望创6月以来单周最大涨幅.

新西兰元/日圆持稳在 72.20日圆,本周稍早高见73.14,为逾四年以来最高水准.

欧元/澳元 最新报1.2482澳元,脱离上周所及的三个月高点1.2807.欧元/新西兰元 报1.5815新西兰元.

市场最新焦点将是美国周五稍后将公布的非农就业报告.(完)

全球汇市简讯 英文汇市简讯页面

汇市主要消息预告 汇市技术面解析

国际汇市报导 汇率路透调查

所有外汇新闻 指标利率一览

美加经济指标预测 欧洲经济指标预测

英镑报导 瑞郎报导

澳元报导 加元报导

人民币报导 台币报导

亚洲盘现汇报价 欧洲盘现汇报价