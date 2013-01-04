澳新汇市: 澳元和新西兰元兑美元下跌,兑日圆和欧元守住涨幅

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
"美元兑各种货币差不多都走强."RBC策略师Michael Turner表示.
澳洲联邦银行(CBA)策略施Joseph Capurso称,美国联邦公开市场委员会(FOMC)的部分成员正重新思考量化宽松的必要性,因其代价很大.
"他们担心金融稳定性和美联储资产负债表的规模,这不是好消息,但美元还是上涨了."他认为下周澳元可能跌至1.0350美元.
澳元的卖压在跌穿关键水准后加速.澳元目前约在1.0345-1.0527美元那波涨势的50%回档位,下道支撑料在上述升势的61.8%回档位1.0414.阻力在1.0484美元.
但铁矿石价格强劲料限制澳元跌幅.
澳元本周迄今约涨0.6%.
技术图形显示,新西兰元呈现超卖,下道目标料为12月31日低点0.8196美元,周三高点0.8397则料为短线阻力.
澳元和新西兰元兑日圆在多年高位附近徘徊.澳元/日圆 日内升0.4%至91.54日圆,距2008年9月以来高位91.77不远.澳元/日圆本周升2.7%,可望创6月以来单周最大涨幅.
新西兰元/日圆持稳在 72.20日圆,本周稍早高见73.14,为逾四年以来最高水准.
欧元/澳元 最新报1.2482澳元,脱离上周所及的三个月高点1.2807.欧元/新西兰元 报1.5815新西兰元.
市场最新焦点将是美国周五稍后将公布的非农就业报告.(完)
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路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。