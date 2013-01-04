国际油市: 布兰特原油跌破112美元,受美联储最新会议记录打压

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
"若2013年后不再推行量化宽松(QE)举措,大多数人将不愿增加对股票和大宗商品的曝险."Astmax Investments商品基金经理Tetsu Emori表示.
尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示其未来数月将继续买入债券以提振经济,但12月会议记录显示,部分联储官员愈发担心QE给金融市场带来的潜在风险.
不过若美国就业和库存数据证实该国经济仍在复苏,油价在周五稍晚可能获得提振.
美国石油协会(API)周四公布的数据显示,12月28日止当周美国原油库存意外大降1,200万桶,分析师原本预期为下降90万桶.能源资料协会(EIA)将于周五稍晚公布库存数据.(完)
NYMEX原油 NYMEX原油电子盘
NYMEX主力合约 伦敦布兰特主力合约
亚洲燃料油 亚洲柴油
亚洲石脑油 国际油市相关新闻 [CRU|PROD-CMN]
EIA/API周度库存比较 OPEC相关新闻
产油国官方售价英文原文 (编译 杜明霞; 审校 张若琪)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。