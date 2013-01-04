国际油市: 布兰特原油跌破112美元,受美联储最新会议记录打压

"若2013年后不再推行量化宽松(QE)举措,大多数人将不愿增加对股票和大宗商品的曝险."Astmax Investments商品基金经理Tetsu Emori表示.

尽管美国联邦储备理事会(美联储,FED)表示其未来数月将继续买入债券以提振经济,但12月会议记录显示,部分联储官员愈发担心QE给金融市场带来的潜在风险.

不过若美国就业和库存数据证实该国经济仍在复苏,油价在周五稍晚可能获得提振.

美国石油协会(API)周四公布的数据显示,12月28日止当周美国原油库存意外大降1,200万桶,分析师原本预期为下降90万桶.能源资料协会(EIA)将于周五稍晚公布库存数据.(完)

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