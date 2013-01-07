中国公开市场: 一级交易商今日可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透北京1月7日 - 业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日可继续同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限依旧为7天、14天和28天期三个品种,正回购期限为28天和91天.

受元旦假期影响,中国央行于上周六进行了开年来的首次公开市场操作.不过逆回购期限一改原来例行的七天、14天和28天,变为五天期,金额900亿元人民币.据此计算,当周公开市场操作净回笼200亿元.

2012年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.去年二季度末至今,则只滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.