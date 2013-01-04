《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减118.35亿台币

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
路透台北1月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减118.35亿台 币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,707.25亿台币.上周存单发行量净 减38.5亿台币. 日 期 到期量(亿) 发行量(亿) 增加/减少(亿) 1月2日(三) 7,015.7 6,929.4 -86.30 1月3日(四) 296.0 324.0 28.00 1月4日(五) 3,661.15 3,601.1 -60.05 总 计 10,927.85 10,854.5 -118.35 中长天期存单发行量 日 期 91天期发行量(亿) 182天期发行量(亿 ) 1月2日(三) 121 49 1月3日(四) 87 14 1月4日(五) 93 28 总 计 301 91 (完) (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。