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亚洲 | 2013年 1月 4日 星期五 16:57 BJT

《台湾央行冲销一览表》本周央行存单发行余额净减118.35亿台币

路透台北1月4日 - 台湾央行本周定期存单发行余额净减118.35亿台
币,央行存单未到期余额为6兆(万亿)5,707.25亿台币.上周存单发行量净
减38.5亿台币.

 日  期          到期量(亿)      发行量(亿)    增加/减少(亿)
 1月2日(三)           7,015.7         6,929.4         -86.30
 1月3日(四)             296.0           324.0          28.00
 1月4日(五)          3,661.15         3,601.1         -60.05
       总  计       10,927.85        10,854.5        -118.35
 
 中长天期存单发行量                              
 日  期        91天期发行量(亿)  182天期发行量(亿
                                 )
 1月2日(三)                 121                49
 1月3日(四)                  87                14
 1月4日(五)                  93                28
       总  计               301                91
 (完)

 (记者 詹静宜; 审校 杨淑祯)

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