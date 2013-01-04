东京美债: 指标公债收益率劲扬至八个月高位,受美联储会议记录影响

今日美国将公布月度非农就业数据,分析师预计12月美国非农就业岗位增长15万个,高于11月的增长14.6万个,失业率料保持在7.7%.

民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预估的增加13.3万.

Shimazu还表示:"即便是非农就业数据意外欠佳,也有其它证据表明美国经济改善,因此收益率不太可能大幅下滑."

指标10年期公债 收益率(殖利率)周五亚洲时段报1.929%,为5月来最高,并且高于周四美国尾盘的1.904%.

30年期公债收益率 报3.138%,高于周四的3.118%.

住友信托银行市场分析师Ayako Sera说:"尽管避开了'财政悬崖',但债务上限问题还没解决."

"这个走势太快了,以至于修正是很正常的,投资者将买回债券,"她说.(完)

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