东京美债: 指标公债收益率劲扬至八个月高位,受美联储会议记录影响

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
今日美国将公布月度非农就业数据,分析师预计12月美国非农就业岗位增长15万个,高于11月的增长14.6万个,失业率料保持在7.7%.
民间就业服务机构ADP Employer Services报告显示,12月ADP民间就业人数增加21.5万人,远高于分析师预估的增加13.3万.
Shimazu还表示:"即便是非农就业数据意外欠佳,也有其它证据表明美国经济改善,因此收益率不太可能大幅下滑."
指标10年期公债 收益率(殖利率)周五亚洲时段报1.929%,为5月来最高,并且高于周四美国尾盘的1.904%.
30年期公债收益率 报3.138%,高于周四的3.118%.
住友信托银行市场分析师Ayako Sera说:"尽管避开了'财政悬崖',但债务上限问题还没解决."
"这个走势太快了,以至于修正是很正常的,投资者将买回债券,"她说.(完)
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(编译 石冠兰/王洋; 审校 蔡美珍/张若琪)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。