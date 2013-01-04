中国债市: 市场风险偏好抬升,新年第一个交易日利率互换明显上行

路透北京1月4日 - 中国人民币利率互换(IRS) 周五在2013年首个交易日明显上行,因美国财政协议达成,加之最近公布的汇丰及中国官方12月采购经理人指数(PMI)显示本地经济继续复苏,均强化市场风险偏好.

交易员并表示,国内经济或维持温和复苏状态,且市场对中国政府换届后的新政策存在一定预期,这些因素或令IRS承压,预计在农历春节前投资者观望情绪更胜一筹.

"主要交易期限的品种中,一年期较年前交易日上行约9个bp(基点),五年期大概上行了12个bp."上海一银行交易员表示.

美国共和党控制的众议院周二以257:167的票数批准一项法案,避免了规模6,000亿美元的自动减支及增税措施.但市场很快就因美联储内部对购债计划的疑虑增加而承压.

中国官方12月PMI连续第三个月位于荣枯线上方,持平于上月创下的七个月高位,此外汇丰(HSBC)中国12月制造业PMI初值续升至14个月高位,两个数据显示中国经济稳步复苏.

因元旦假期,中国金融市场1月1日(周二)-1月3日(周四)休市,1月4日(周五)恢复交易.

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价 (基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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今日 3.5140/3.6300 3.3925/3.4900 3.5600/3.6600 3.7400/3.8400 3.7450/4.0450

上日 3.4540/3.5660 3.3213/3.4025 3.5000/3.5875 3.6300/3.7250 3.6500/3.9100

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变化 +0.0600/+0.0640 +0.0712/+0.0875 +0.0600/+0.0725 +0.1100/+0.1150 +0.0950/+0.1350

注: 以上数据均为按季度计算报价