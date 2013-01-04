更新版 1-日本股市: 日经指数放量收高,并触及22个月高位

成交量较大,有34.1亿股股票易手,而2012年最后一周仅有28.5亿股成交.

出口类股受到追捧,丰田汽车大涨6.4%,本田汽车 上涨4.0%,佳能 上涨2.4%.

"美国化解了财政悬崖危机,让人松了一口气."SMBC日兴证券总经理西广市表示.他指出,市场是对日本市场本周新年假期休市期间,美国财政问题的利好进展做出积极回应.

"出口类股应当从日圆走软中受益,因市场预期他们下个会计年度的财测将会强劲."

美国总统奥巴马周三签署"财政悬崖"法案,提高了高收入人群的税率,并延长了对中产阶层的减税措施.

去年日本股市上涨23%,为2005年以来最大年涨幅.外界益发预期新首相安倍晋三执政后将出台积极的货币刺激政策,该预期削弱日圆并提振出口类股.

分析师表示,日经指数很可能暂时保持强势.不过他们也警告称,部分技术图表暗示日股处于超买水平,随时可能会出现获利了结.

自11月中旬安倍开始要求积极放宽政策以来,日股已经上涨约23%,加剧了日股的超买状况.