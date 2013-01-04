更新版 1-日本股市: 日经指数放量收高,并触及22个月高位

国际油市：油价下跌，因美国原油库存创纪录高位且产量增加
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
成交量较大,有34.1亿股股票易手,而2012年最后一周仅有28.5亿股成交.
出口类股受到追捧,丰田汽车大涨6.4%,本田汽车 上涨4.0%,佳能 上涨2.4%.
"美国化解了财政悬崖危机,让人松了一口气."SMBC日兴证券总经理西广市表示.他指出,市场是对日本市场本周新年假期休市期间,美国财政问题的利好进展做出积极回应.
"出口类股应当从日圆走软中受益,因市场预期他们下个会计年度的财测将会强劲."
美国总统奥巴马周三签署"财政悬崖"法案,提高了高收入人群的税率,并延长了对中产阶层的减税措施.
去年日本股市上涨23%,为2005年以来最大年涨幅.外界益发预期新首相安倍晋三执政后将出台积极的货币刺激政策,该预期削弱日圆并提振出口类股.
分析师表示,日经指数很可能暂时保持强势.不过他们也警告称,部分技术图表暗示日股处于超买水平,随时可能会出现获利了结.
自11月中旬安倍开始要求积极放宽政策以来,日股已经上涨约23%,加剧了日股的超买状况.
日经指数14日相对强弱指标(RSI)为83.28,远高于象征超买的分界线70.(完)
路透新加坡4月6日 - 油价周四下跌，美国原油库存创纪录高位凸显出，尽管石油输出国组织(OPEC)努力带动减产以推高油价，但居高不下的产量以及满溢的库存依然导致油市过剩。
据今早在联交所的声明称，该行周三在伦敦买入347万股普通股，按成交量加权平均价每股6.5529英镑，涉资约2,274万英镑。
路透香港4月6日 - 中国高速公路营运商--浙江沪杭甬周四称，建议发行本金总额3.65亿欧元五年期零息可转换债券，所得款项拟用于偿还现有债务及作一般公司用途。